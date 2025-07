Il ritorno al Medioevo. Avenza per due giorni porta in scena la storia

Come da tradizione torna la due giorni di ‘Avenza Medievale’, di scena nel centro storico di Avenza sabato e domenica. La manifestazione organizzata dalla ‘Pro loco sulla via Francigena’ e giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, con il patrocinio del Comune di Carrara, di Nausicaa, della Fondazione Gino Menconi e della Furrer, porterà in strada personaggi mascherati, giochi per bambini, spettacoli itineranti a tema medievale dalle 19 a mezzanotte. Ieri la presentazione dell’evento in via Sforza, negli ex locali della circoscrizione con l’assessore al Turismo Lara Benfatto e per la Pro loco di Avenza il presidente Sasha Biggi, Claudio Poletti e lo storico Pietro di Pierro.

"Il progetto della festa medievale nasce nel 2011 – dice il presidente della pro loco Avenza sulla Francigena Sascha Biggi –. su spinta dell’ex circoscrizione di Avenza e dopo 15 anni cittadini, associazioni, commercianti e amministrazione si ritrovano a dare continuità a uno dei progetti di riqualificazione e valorizzazione della Francigena più importanti del territorio". "Avenza Medievale è una splendida festa per tutta la città – aggiunge l’assessore al Turismo Lara Benfatto –. È ormai divenuto un appuntamento tradizionale e molto atteso da tutta la nostra comunità e per il quale ci tengo a ringraziare la pro loco Avenza sulla Francigena che lavora tutto l’anno per organizzare un evento di altissimo livello in grado di richiamare tantissimi turisti. Come amministrazione il nostro impegno è dare supporto per far sì che Avenza Medievale possa continuare a crescere".

Il giardino di Casa Pellini ospiterà Paola Luciani con il suo progetto ‘Luce Rembrandt’, Corrado con la rievocazione degli antichi mestieri e Antonella con dimostrazioni di tintura e tessitura, mentre il gruppo ‘Sole e acciaio’ rievocherà la vita quotidiana di un campo militare del Tredicesimo secolo. L’associazione Collegium lunae proporrà lezioni dedicate a mestieri e forme di intrattenimento tra metà del XIV e inizio del XV secolo e, infine, con la Didattica I.33 si potrà assistere a una rievocazione di scherma medievale.

In piazza Finelli dalle 19,40 ci saranno spettacoli, danze storiche, andranno avanti dalle 19,40 fino a mezzanotte e saranno aperti dalle danze storiche, il gruppo ‘La riverenza’, i giocolieri Ninos Salvajes, il teatro di figura con Viaggio d’amore e il teatro di improvvisazione di Suor Rulanda e Padre Adriano. Alle 21,50 sarà invece la volta della giocoleria con il Giullare della Luna’, l’improvvisazione teatrale de La Fiammiferaia e il medieval rock delle Bestie di Bacco prima dello spettacolo di fuoco de L’Ultimo dominatore del fuoco a mezzanotte. In piazza della Scuderia il laboratorio per bambini ‘Gioca la piazza’ e ‘Giochi in legno’, mentre dalle 21ci sarà Ilaria con le sue bolle di sapone. Musica e spettacoli saranno i protagonisti delle serate di piazza Lucetti dove si esibiranno il Trio Marconi e il coro Old Tower Choir, affiancati dalla giocoleria con Il Giullare della Luna e uno show con il fuoco dei Ninos Salvajes.