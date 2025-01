Il ristorante Venezia adotta un’aiuola. Soddisfazione dell’assessore Benfatto

Il ristorante Venezia curerà l’aiuola pubblica che si trova davanti al locale. Si tratta del primo esempio di collaborazione tra il Comune e un soggetto privato: il ristoratore si farà carico della manutenzione ordinaria dell’area verde di via Genova, collaborando e interfacciandosi con i diversi servizi comunali competenti.

"Quello dei patti di collaborazione è uno strumento nel quale come amministrazione crediamo molto e per questo confidiamo che quello che è stato appena deliberato sia solo il primo di molti – spiega l’assessore alla Partecipazione Lara Benfatto –. Voglio ringraziare il ristorante Venezia per la disponibilità dimostrata, sono certa che il suo esempio sarà presto seguito da altri commercianti, associazioni e semplici cittadini desiderosi di prendersi cura di un pezzetto della nostra città. In questi mesi abbiamo già ricevuto numerose richieste e speriamo di formalizzarle a breve. I patti di collaborazione sono il risultato di un percorso di partecipazione dal basso, un modo per condividere quello che è un bene comune e rendere un servizio a tutta la collettività aumentando pulizia e decoro".