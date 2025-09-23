Il racconto di Bertoli vince “Fogli Sparsi”

Prove d’autore alla settima edizione del talent di scrittura “Fogli Sparsi al Letterario”, ideato dal titolare del Caffè Letterario di Piazza della Repubblica Roberto Bresciani e dal direttore artistico Giacomo Pinelli con il patrocinio della Fondazione Città del Libro. Il contest premia editi e inediti, ogni autore poteva partecipare con una sola opera senza superare sei cartelle editoriali. Una palestra per chi ama la scrittura mettendosi alla prova rincorrendo generi diversi: a forza di narrare si può diventare scrittori. Scrivere storie brevi significa essere in grado di muoversi in uno spazio limitato, ma ci sono racconti che rimangono nel cuore dei lettori per sempre.

Erano 22 i racconti in gara e la giuria ha sottolineato la qualità delle opere presentate. Facevano parte dei giurati le associazioni Fidapa, l’Associazione culturale pontremolese ‘Vasco Bianchi’ e le due Piccole biblioteche di paese di Succisa e Arzengio. Il vincitore quest’anno è stato Domenico Bertoli con il racconto “Un’altra luna”, premiato per la sua capacità di tradurre pensieri in narrazione con grande sensibilità. Al secondo posto Maria Felicetti con “Una storia che non si può raccontare”, al terzo Stefano Bruzzese con “La pace armata”. I racconti premiati e segnalati saranno inseriti in un’antologia che sarà pubblicata su Amazon. La cerimonia di assegnazione dei premi si è svolta in Piazza della Repubblica al termine di un salotto letterario. Molto soddisfatti gli organizzatori Bresciani e Pinelli per la grande partecipazione all’evento che proseguirà il viaggio sviluppando anche nuove idee per valorizzare la scrittura.