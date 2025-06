Il progetto ’Lunigiana Medicea’, studenti protagonisti

Studio, mi diverto e scopro il mio territorio. Perché il Pacinotti Belmesseri è una scuola differente. Nell’ambito del progetto Lunigiana Medicea gli alunni della classe 3 A Cat, cioè Costruzioni Ambiente e Territorio hanno visitato il borgo murato di Caprigliola, nel Comune di Aulla. Nel corso dell’uscita didattica hanno potuto confrontarsi con l’impresa Formento Restauri di Savona che, per conto del Ministero della Cultura, sta eseguendo il restauro delle Mura cinquecentesche, realizzate da Cosimo I de Medici, con la tecnica del restauro in quota su fune. Gli studenti si sono poi esercitati nel rilievo metrico di una parte di Piazza della Porta e della Loggetta in mattoni che vi si affaccia secondo i criteri del restauro dei beni Monumental. Un particolare ringraziamento dalla scuola va a Daniela Cocchi, Vincenzo Vivaldi e a tutta la Pro Loco di Caprigliola per l’accoglienza, l’assistenza e la visita guidata al borgo di Caprigliola.

Officina ma non solo, visto che gli alunni del corso Mat, in particolare le classi prima A e B, accompagnati dalla docente di scienze Marica Giumelli e dai docenti Cristian Paita e Gianantonio Marchetti, sono stati in visita al Museo di Storia Naturale di Calci, Università di Pisa. Si sono immersi in una visita zoologica, all’acquario e alla mostra temporanea dei dinosauri, nel pomeriggio visita alla città di Pisa. E anche La Lunigiana è importante per l’istituto, le classi prime di Fivizzano sono state alla scoperta del territorio e delle nostre origini, con un tuffo nel passato e nella natura alla tecchia e alle grotte di Equi Terme.

E si entra nel vivo del Piano Estate, con gli studenti del Pacinotti Belmesseri che alcuni giorni fa hanno partecipato a un’attività svolta all’insegna dell’inclusività della socializzazione e divertimento. "Questa è stata un’occasione importante - dicono gli insegnanti - per poter approfondire e condividere un percorso di crescita e sviluppo per tutti i nostri studenti, promuovendo il loro benessere, la partecipazione orientata, rafforzare il legame con il territorio e contrastare la dispersione scolastica".

M.L.