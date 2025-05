Palestra di... botta e risposta. Liceali stravincono il torneo: "E’ l’arte del dibattito"

Le troppe informazioni impoveriscono la conoscenza? Gli studenti dei licei statali lunigianesi ne hanno discusso a lungo e così facendo hanno vinto l’undicesimo torneo nazionale di dibattito ‘Palestra di botta e risposta’. Il progetto, per chi non lo sapesse, nasce nel 2006 e si propone di integrare il curriculum scolastico degli istituti superiori con la formazione al dibattito e l’organizzazione di tornei di dibattito regolamentato. A questi tornei, dopo una formazione propedeutica, partecipano, confrontandosi su questioni controverse, squadre di diversi istituti, provenienti da tutta Italia. E la Lunigiana è salita sul podio, a Padova. La squadra ‘Aretè’ composta da Niccolò Biagi, Victoria Carbone, Martina Gussoni, Chiara Micciulla, Emma Tarantola, Lisa Verrini (riserva Coltelli) del Liceo classico Leopardi di Aulla e da Ester Serafini dello scientifico di Villafranca hanno dibattuto sul topico ‘La gran mole di informazione in cui siamo immersi impoverisce la conoscenza’. I ragazzi lunigianesi si sono scontrati contro la squadra ‘Ad maiora’ del liceo di Verbania, conseguendo la prestigiosissima vittoria nel torneo padovano, secondo il protocollo della ‘Patavina libertas’. Non solo, Victoria Carbone è stata nominata migliore oratrice dell’intero torneo. Non è la prima volta che i ragazzi e le ragazze ottengono risultati simili, già in passato si sono distinti in vari concorsi nazionali e internazionali. Il classico di Aulla, tra l’altro, ha da poco inaugurato anche un’aula specifica, quella del debate, ovvero un confronto fra due squadre di studenti che sostengono e controbattono un’affermazione o un argomento dato, ponendosi in un campo pro o nell’altro contro. "Dibattere richiede e promuove competenze - dicono i docenti -, ossia insiemi di conoscenze, abilità e atteggiamenti necessari per un particolare compito, varie e complesse, come quella argomentativa, quella comunicativa e quella indagativa. Tali competenze sono fondamentali anche per le singole discipline scolastiche affrontate dagli studenti. Un ringraziamento particolare alla loro allenatrice, la docente Claudia Tonelli". Intanto sabato alle 10, in Sala Tobagi, il liceo organizza il consueto appuntamento con ‘Le piazze del sapere’: Enrico Medda, docente di lingua e letteratura greca all’Università di Pisa incontra studenti e docente sul tema ‘Scritture e libri degli antichi’.

M.L.