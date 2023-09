Il progetto del porto ai raggi X Sommariva lo illustra agli operatori Incontro per le aziende della Cna

Il nuovo piano regolatore delporto sarà messo ai raggi X. E’ in programma lunedì alle 17,30 nella sala direzionale di Cna, in viale Galileo Galilei, l’incontro con il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Mario Sommariva ed i tecnici dell’Autorità, con i dirigenti dell’associazione. Invitate all’incontro anche le imprese della nautica insediate nella zona industriale apuana e le aziende che operano all’interno del porto commerciale come autotrasportatori, impiantisti ed altre. Ad aprire i lavori sarà il presidente provinciale di Cna, Paolo Bedini.

Lo strumento urbanistico sta richiamando notevole interesse da parte degli operatori, dal momento che dovrà riconfigurare oltre che l’assetto dello scalo, anche il lavoro di molte aziende.Approvato lo scorso 5 agosto dopo una lunga gestazione, il piano regolatore portuale individua le aree portuali e la loro destinazione funzionale che configureranno il futuro porto di Marina di Carrara. Un futuro ancorato all’affermazione e alla crescita anche della cantieristica alla continua ricerca di uno sbocco sul mare che sta penalizzando molte delle nostre imprese. Il nuovo strumento di pianificazione prevede la realizzazione del travel-lift, infrastruttura indispensabile per il varo delle imbarcazioni ma sempre di più per lo sviluppo del refitting. Ma anche una riorganizzazione che coinvolge direttamente ed indirettamente più comparti.

Da tempo molte aziende sono ingessate e penalizzate non potendo varare nella nostra zona le proprie imbarcazioni che necessitano di un ulteriore trasporto per le ultime rifiniture in mare. Così si tratta di nuovi costi e ulteriori spese per i produttori che con uno sbocco diretto al mare potrebbero bypassare ed evitare importanti trasferte, diventando così più competitivi.

La partecipazione è riservata alle imprese. Per informazioni e partecipazione rivolgersi al referente dell’incontro Gino Angelo Lattanzi (Relazioni Istituzionali Cna Massa Carrara) allo 0585. 8529193488746278 o via mail scrivendo a [email protected]