Il progetto che promuove l’atletica leggera. Alunni in campo per la ’Festa di primavera’

Un nuovo progetto per portare l’atletica leggera a scuola. Protagonisti i piccoli alunni della scuola dell’infanzia e micronido Angelini a Poveromo. In occasione della festa di primavera, in cui i bambini si sono cimentati in un momento di svago con le maestre alla presenza dei genitori, si è svolta una mini seduta di atletica leggera con l’istruttrice Vittoria Bertelloni che fa capo all’Asd Afaph by Runnerini Doc. Si è trattato di uno dei molteplici momenti aggregativi con le famiglie che la scuola organizza puntualmente. La festa di primavera è stata l’occasione per mostrare il percorso che i giovanissimi atleti hanno cominciato dall’inizio di maggio attraverso percorsi motori e prove di corsa e lancio. Un modo diverso per festeggiare insieme l’arrivo della bella stagione!

"Oggi, - ha dichiarato la portavoce della Angelini - nel nostro parco immerso nel verde, i bambini del nido e della scuola dell’infanzia Angelini Poveromo hanno partecipato con entusiasmo al laboratorio Giocasport al parco, guidato da Vittoria. Ogni settimana - ha ribadito - proponiamo attività stimolanti pensate per tutte le fasce d’età, dai 13 mesi ai 6 anni".

La scuola ha dalla sua un progetto formativo davvero entusiasmante. Tra i vari laboratori settimanali troviamo: Lingua inglese, a cura del metodo Helen Doron; Psicomotricità, condotta da Silvia Malcontenti; Manipolando creiamo, laboratorio creativo con l’insegnante Laura Luporini; tante attività quotidiane, coordinate con cura e passione dalle maestre. "Vi aspettiamo in via Poveromo 73, Massa - ha esordito la portavoce delle maestre - per scoprire il nostro mondo fatto di gioco, scoperta e crescita".