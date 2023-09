Il premio Zeus a Dalle Luche

L’alto riconoscimento della biennale di arti visive è andato a un artista massese. Il pittore Gino Dalle Luche ha conquistato il premio ‘Zeus 2023’ dell’accademia ‘Italia in arte nel mondo’, riconoscimento del suo talento creativo che lo etichetta pioniere nel mondo delle arti. Nel cuore del pittore la natura è quasi sempre rappresentata dagli alberi che raccontano emozioni e sentimenti. Nasce nel ‘61 a Massa, ai piedi del Castello Malaspina. Il suo è un sentimento forte, solitario e profondo. Bosco e natura sono rifugi istintivi dell’uomo che assumono nelle sue opere un valore simbolico, frutto di una riflessione filosofica interiore, quasi spirituale. Il maestro declina con la sua arte a uno studio dell’esistenza umana. Un lavoro di anni per riprendere le idee di una natura e di un mondo antecedenti a quella che sarà la mano dell’uomo sull’ambiente. Il premio, che raffigura il busto di Zeus in polvere di alabastro, è stato ritirato da Dalle Luche all’interno del Teatro Politeama greco di Lecce nella cornice di uno dei più grandi eventi di arte, cultura e scienze.