Il premio agli scultori

Il tempo è scaduto per il Premio Carrara città creativa Unesco, domani sarà decretato il vincitore alle 17.30 all’interno dei laboratori della ‘Cooperativa Scultori di Carrara in via San Martino al civico 1. A darsi battaglia a colpi di scalpello 4 scultori: il toscano Dario Petrucci (29 anni) che proviene dall’Accademia di Belle Arti di Carrara con la sua opera ‘Rompicapo’, poi la lombarda Marta Brambilla (26 anni) dall’accademia di Brera con ‘Sistemi complessi’, poi la calabrese Sara Natalie Piccolo (18 anni) che frequenta il liceo artistico di Cosenza e partecipa con l’opera ‘Sunflower’ e infine la greca Giorgia Nika (27 anni) formatasi all’Accademia di Atene scultrice di ‘UnitàEnothta’, in ‘lotta’ per aggiudicarsi il premio di 5mila euro messo a disposizione dalla Fondazione Marmo che rimarrà poi proprietaria dell’opera.