Il Pd del futuro secondo Giuliani: "Al lavoro per unire e rinnovare"

di Alfredo Marchetti

Si prepara ad affrontare una nuova sfida Claudia Giuliani: è lei l’unica a correre per la segreteria del partito democratico a Massa, in vista del congresso che partirà dal 26. Si concede a delle domande.

Qual è la sua proposta di guida del partito?

"La mia proposta non può che essere quella di unità e di rinnovamento. In questi ultimi 4 anni ho guidato la comunità delle donne democratiche di Massa-Carrara e siamo state in grado di superare le naturali differenze per avanzare insieme proposte di cambiamento. E’ per questa ragione che tante donne e tanti uomini del Pd di Massa mi chiedono di fare la segretaria comunale. Lo stesso fatto che Giacomo Bugliani, pur aveva dato la propria disponibilità con grande senso di responsabilità e amore per il Pd, abbia declinato è, per me, la dimostrazione che tutti hanno compreso che la mia è una candidatura non contro qualcuno ma per il Pd".

Come ricostruire un partito profondamente lacerato in questi mesi?

"Superando le divisioni personali e rimettendo in primo piano la battaglia politica sui temi che interessano le persone, prima di tutto il diritto al lavoro, i diritti sociali e l’ambiente, partendo dallo stop allo svuotamento della aree a destinazione manifatturiera che sta avvenendo nella nostra zona industriale e dalla difesa della costa e della balneabilità e dell’equilibrio idrogeologico dei nostri paesi a monte"

Quali saranno i primi interventi da fare una volta alla guida del partito?

"Unire il partito superando le vecchie logiche di potere e aprirlo a nuove energie, iniziare cosi a tessere una rete di soggetti politici, sociali e civici con cui costruire un progetto alternativo alle destre a Massa"

Per chi voterà come segretaria provinciale?

"Sto lavorando affinché, come è avvenuto a livello comunale sia a Massa che e a Carrara, anche a livello provinciale si possa arrivare a una sintesi per l’unità e per il rinnovamento"

Punterà maggiormente su giovani e donne?

"Certamente. Sia durante le primarie che hanno portato ai vertici del Pd Schlein, che poi alle amministrative a sostegno di Enzo Ricci abbiamo visto una nuova voglia di esserci di tante donne e tanti giovani sia con la tessera del Pd che non iscritti. Ho visto anche tante persone con esperienza darci una grande mano. Si tratta di un patrimonio di partecipazione civica a cui il Pd deve dare la possibilità di incidere e contare. Il Pd sarà aperto a tutti coloro che hanno voglia di essere protagoniste e protagonisti di una nuova stagione politica per la nostra città".