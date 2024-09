Il paese si racconta. La rassegna

Proseguono gli appuntamenti di ‘Bergiola si racconta’, la rassegna organizzata dalla Pro loco Bergiola, collettivo ‘Giovane Bergiola’ in collaborazione con il Comune di Carrara e Anpi. La rassegna che ha inaugurato ieri pomeriggio (nella foto) è stata organizzata in occasione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Bergiola Foscalina, che sarà commemorato ufficialmente domani a partire dalle 9,45 alla presenza delle autorità civili e militari, in particolare la Guardia di finanza presente per rendere omaggio alla figura del maresciallo Vincenzo Giudici, a cui è stata intitolata la ex scuola del paese per il suo eroismo. Gli appuntamenti di oggi prevedono dalle 10 alle un laboratorio artistico per tutte le età nei locali dell’ex asilo con da Gaia Carlini, Simone Morelli e Francesca Vatteroni. Alle 16 in piazza della Repubblica presentazione del libro ‘Guerra alle donne. Partigiane vittime di stupro, ‘amanti del nemico 1940-45’ di Michela Ponzani. A seguire intervento di Marina Amadei del centro antiviolenza Duna, e subito dopo fiaccolata laica e silenziosa in memoria delle vittime dell’eccidio. Domani alle 16 in piazza della Repubblica sarà inaugurata la mostra collettiva con le opere realizzate durante il laboratorio artistico della domenica. Alle 16,30 in piazza della Repubblica sarà invece la volta della presentazione del libro ‘Caccia ai nazisti’ di Marco De Paolis, procuratore generale militare alla Corte militare d’appello di Roma. Saranno presenti lo storico e presidente dell’Istituto nazionale ‘Ferruccio Parri’ Paolo Pezzino e Gea Dazzi, assessore alla Cultura del Comune di Carrara. Concluderà la tre giorni della rassegna un aperitivo resistente che si terrà in piazza della Repubblica a partire dalle 19 e sarà accompagnato dalle letture di alcuni passi tratti dal libro ‘1944. I fascisti bruciano Bergiola’ di Matteo Bogazzi.