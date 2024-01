Il New York Times incorona Massa tra i luoghi da visitare nel 2024

Firenze, 9 gennaio 2024 - Il New York Times ha appena pubblicato, come ogni anno, la lista dei 52 posti migliori da vedere in giro per il mondo. Nelle mete consigliate in questo 2024, tra cultura, arte e bellezze naturali, al 17esimo poso spicca una meta tutta toscana, Massa Carrara, contesto dell’iniziativa Uffizi Diffusi.

“Nel tentativo di ridurre la folla che riempie le Gallerie degli Uffizi a Firenze - scrive Ingrid K. Williams - il rinomato museo ha trasferito alcuni dei suoi capolavori in luoghi meno conosciuti in tutta la Toscana. Nell'ambito dell'ultima iniziativa del programma in continua espansione noto come Uffizi Diffusi, una raccolta di opere, tra cui dipinti provenienti dallo studio del pittore barocco italiano Carlo Dolci, sarà esposta questa primavera nella città di Massa, presso il Palazzo Ducale , che ospita anche gli uffici governativi della provincia di Massa-Carrara, nella Toscana nord occidentale”. Da circa tre anni le Gallerie degli Uffizi promuovono l’iniziativa Uffizi Diffusi, il cui obiettivo primario è quello di portare opere del museo sul territorio toscano, ma non solo, soprattutto attraverso una serie di esposizioni temporanee in cui alle opere degli Uffizi si affiancano pezzi provenienti dai territori nei quali le mostre si tengono. L’occasione della tappa a Massa è stato lo spunto per il prestigioso New York Times di consigliare una visita in Toscana ai propri lettori. “Gli appassionati d'arte - prosegue Ingrid K. Williams - possono anche esplorare le circostanti Alpi Apuane da cui è stato estratto il marmo per tanti capolavori, tra cui il David di Michelangelo, visitare le cave di marmo e magari incontrare uno scultore che scolpisce sul lato della strada.

Al primo posto dell’ambita classifica si piazza il nord America: “Dalle spiagge di Mazatlán, in Messico, alle aspre insenature di Maberly, Terranova, l'8 aprile il cielo sarà il palcoscenico dell'eclissi solare totale che attraverserà il Nord America. Quest’anno – si legge sul sito del NYT - la Luna sarà vicina al suo punto più vicino alla Terra, risultando in una fascia insolitamente ampia e in una totalità di lunga durata. Messico, Canada e 13 stati degli Stati Uniti saluteranno l’oscurità con festeggiamenti”. Al secondo posto c’è Parigi: "Già una delle città più visitate al mondo, Parigi si prepara ad accogliere milioni di viaggiatori quest'estate in quanto ospiterà i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Sarà il più grande evento sportivo nella storia della città e per celebrare l’occasione molti monumenti famosi verranno trasformati in luoghi di sport e intrattenimento”. Sul terzo gradino del podio si trova una città del Giappone, Yamaguchi, comunemente chiamata “la Kyoto dell’Occidente”. Maurizio Costanzo