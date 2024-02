Il musical ‘Family’ arriva a teatro

Continua con successo la stagione teatrale a Bagnone che propone per giovedì, alle 21, lo spettacolo ‘Family. A Modern Musical Comedy’, diretto da Gipo Gurrado, coreografie e movimenti scenici Maja Delak. Family è un nuovo modern musical d’autore che attinge dalla tradizione del teatro musicale, dal teatro di prosa e dal linguaggio del musical per andare in una direzione nuova nella quale musiche e canzoni diventano il principale elemento scenico e recuperano il meglio della tradizione cantautorale (da Gaber a Jannacci e Dalla) scegliendo temi lontani dalla drammaturgia classica del musical e attingendo a eventi, personaggi e situazioni capaci di aprire uno sguardo sulla condizione dell’uomo nei tempi moderni. Family offre una riflessione senza sconti sul nostro tempo, questa volta al centro del racconto c’è una famiglia, una family come tante altre. Info: 0187427833 - 3343010785; [email protected].