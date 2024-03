Torna il Master in ‘Ingegneria Mineraria applicata alle Cave di Pietre Ornamentali’. Promosso dalla scuola di Master e formazione permanente del Politecnico di Torino e Fondazione Marmo con il patrocinio del Comune, il corso è rivolto a geologi e ingegneri e altri laureati tecnico-scientifici con triennale o magistrale. Le iscrizioni sono aperte fino al 6 maggio e le lezioni si svolgeranno a Carrara per 15 fine settimana, il venerdì pomeriggio e il sabato mattina, da fine maggio a inizio ottobre. L’Executive Master nasce dalla crescente richiesta di specifiche competenze nel comparto: durante il corso verranno presentate le innovazioni scientifiche e tecnologiche nel settore estrattivo e le ricadute sull’attività lavorativa del personale tecnico. Il corso è coordinato dal professor Pierpaolo Oreste e propone 180 ore complessive fra geologia, giacimentologia, petrografia, arte mineraria, analisi di scavi a cielo aperto e in sotterraneo, analisi di stabilità delle cave a cielo aperto e in sotterraneo, impianti nei cantieri di scavo a cielo aperto e in sotterraneo, trattamento e lavorazione della roccia e sicurezza delle attività. In più 120 ore di tirocinio curriculare e lezioni pratiche in cava e impianti di lavorazione di Carrara al fianco di esperti tecnici e professionisti. "Investire nella formazione di professionisti specializzati nel settore è fondamentale per il futuro di quest’industria – commenta Bernarda Franchi, presidente Fondazione Marmo - e per lo sviluppo del nostro territorio. Questo master è molto richiesto perché unisce tradizione e innovazione, mondo accademico e lavoro, formazione e competenze pratiche". Le informazioni sono repereribili al link https://www.polito.it/didattica/master-e-formazione-permanente/corsi-executive/catalogo-corsi-executive/ingegneria-mineraria-applicata-alle-cave-di-pietre.