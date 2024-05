’Il marmo e la sua gente’. Tra fotografia e sculture . Vittoria per cinque studenti

Sono cinque gli studenti che hanno vinto il premio ‘Il marmo e la sua gente’ promosso dal Rotary Club di Massa Carrara. Ad aggiudicarsi il premio sono stati Eva Baldassini del liceo Palma di Massa, Maya Milani e Chiara Tedde dell’artistico Gentileschi di Carrara, Alessandro Franciosi e Aliaksandr Kliuchnikau della scuola del marmo Tacca. Baldassini con la fotografia ‘Simbiosi’ per "la profonda attinenza al tema del concorso, esplicitata dal soggetto, reso attraverso l’originalità espressiva e l’accuratezza compositiva, in grado di cogliere l’intensità del rapporto tra l’essere umano e la materia". Milani con l’acquerello la ‘Terra dei cavatori’ che "reinterpreta in forma originale immagini e temi ispirati alla pittura primo novecentesca, nonché per l’accuratezza che caratterizza sia l’espressione che la composizione dell’opera". Tedde con la tecnica marmo, gesso e pigmento cromato ‘Dimenticare è una colpa. Ignorare un danno’ "attraverso l’uso simbolico dell’immagine, attestano elevate sensibilità e maturità". Franciosi con la scultura ‘Il volto del David’ per "la particolare attinenza al tema espressa attraverso la sintesi simbolica del soggetto costituito dal volto di un michelangiolesco David che trae origine dall’estrazione del marmo alle cave, scolpite nel retro della testa, nonché per originalità espressiva e accuratezza compositiva", e Kliuchnikau con il marmo scolpito e assemblato ‘Incontro di due epoche’ per "restituire plasticamente il tema del concorso, espresso attraverso una bilanciata sintesi tra tradizione (il lavoro alle cave) e innovazione (l’intelligenza artificiale), nonché per la perizia tecnica nella resa dei dettagli e nella composizione".