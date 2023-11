Il lusso sostenibile . Tisg a prova di ambiente

Prosegue l’impegno verso la sostenibilità ambientale di ‘The italian sea group’, il cantiere navale di Marina leader nella produzione di imbarcazioni di lusso. Di questi giorni la notizia che Tisg ha ottenuto la certificazione Iso 14001 2015. A rilasciare l’attestazione è stato l’ente Rina, uno dei più autorevoli a livello internazionale. La certificazione è stata ottenuta per i cantieri di Marina e Spezia, a conferma dell’adozione di un efficace sistema di gestione ambientale da parte della società. L’azienda che fa capo all’imprenditore Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht, Tecnomar, Perini Navi, eccellenza nella progettazione e costruzione di yacht a vela di grandi dimensioni, e Picchiotti, storico brand della nautica italiana.

"Da sempre The italian sea group pone grande attenzione alla riduzione degli impatti ambientali generati dal business, promuovendo un consumo consapevole ed efficiente delle risorse e una meticolosa politica di riduzione degli sprechi – commenta Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di Tisg –. Ritengo che la creazione di un business sempre più sostenibile non possa prescindere dalla gestione sistemica degli aspetti ambientali. Con l’ottenimento della certificazione Iso 14001 compiamo un passo ulteriore verso il miglioramento delle nostre performance ambientali, e verso la creazione di valore sostenibile per i nostri stakeholder e per l’intera comunità". La certificazione si aggiunge ad altri importanti attestati di cui la società dispone.