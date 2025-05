Il lavoro in crescita. Previsti dalle imprese 1.870 assunzioni ma molte stagionali

E’ un maggio che segna una crescita a doppia cifra sul territorio apuano, almeno per le intenzioni delle aziende di assumere personale. Il confronto è con lo stesso mese del 2024: +13% e a trainare la crescita è soprattutto il settore turistico, all’interno dei servizi, a quanto pare in previsione di una stagione che sembra preannunciarsi positiva. Numeri che vanno presi con le molle, a valore statistico, ma che indicano tendenze e rappresentano il terreno su cui elaborare strategie economiche. E’ quanto emerge dai dati rilevati per il mese di maggio su un campione di quasi 2.300 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed elaborata dall’Istituto Studi e Ricerche (ISR) insieme alla Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Le imprese della provincia a maggio prevedono dunque di assumere 1.870 persone. Nel comparto industriale, le assunzioni programmate salgono a 550 unità, con un incremento del 12% (+60) rispetto a maggio 2024. Anche nei servizi si evidenzia un andamento positivo: si prevedono 1.320 ingressi, in aumento di 160 unità (+14%) su base annua. In particolare, si registrano aumenti di 90 unità nel turismo (+21%), di 10 nei servizi alle imprese (+5%) e di 70 nei servizi alle persone (+21%). Resta, purtroppo, il nodo della qualità dei contratti perché è molto lavoro temporaneo: solo un contratto su 10 è a tempo indeterminato, 8 su 10 sono invece a tempo determinato, in somministrazione o altre forme ‘a tempo’.

Le assunzioni programmate dalla imprese in provincia interessano i giovani con meno di 30 anni per il 31%, un valore in calo di tre punti rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In lieve aumento rispetto al 2024 la quota di imprese che prevedono di assumere, salita al 20% del totale dal 18% di un anno fa. "Il ritorno alla crescita del turismo a maggio è un segnale importante per l’economia dei nostri territori. Il comparto traina la domanda di lavoro offrendo opportunità soprattutto ai giovani e alle donne – dichiara Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Per accompagnare questa ripresa, la Camera è attiva su più fronti: promuoviamo le destinazioni e le eccellenze locali, sosteniamo la formazione professionale nei settori legati all’accoglienza. Il turismo può diventare sempre più un motore stabile di crescita, a condizione di investire sulle competenze e sulla qualità dell’offerta".