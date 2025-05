Caccia ai rifiuti su spiaggia e fondale marino

C’è anche Marina di Carrara tra le città che anche quest’anno, in occasione della giornata mondiale dell’Ambiente, parteciperanno al “Puliscifondali e puliscispiaggia”, una iniziativa voluta dalla Fipsas, la federazione di pesca sportiva e sport subacquei, che vede la sezione provinciale di Massa e Carrara del presidente Stefano Sarti (che è anche il responsabile dl progetto a livello nazionale) impegnata per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con la associazione “Il bozzetto” che conta un centinaio di soci.

L’appuntamento è per il 5 giugno nella costa antistante viale da Verrazzano, tra le foci del Lavello e del Carrione. A livello nazionale l’iniziativa è in collaborazione con il corpo delle Capitanerie di Porto e i Comuni, è patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e coinvolge 42 località con l’obiettivo di pulire fondali marini, zone lacustri, spiagge e moli. In Toscana, oltre a Marina di Carrara, ci sono Follonica, Livorno e Viareggio.

"E’ una zona dove negli scorsi anni abbiamo trovato tanti rifiuti - dice Alessandro Cucurnia del Bozzetto – persino boe e pezzi di scafi. Abbiamo riempito molti bidoni con bottiglie di birra abbandonate, una vera discarica". A livello nazionale nel 2024 sono stati raccolti 350 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi. Alla manifestazione di Marina hanno già dato la loro adesione gli alpini in congedo di Montignoso e alcuni ragazzi dell’Anffas con i loro accompagnatori. I partecipanti verranno munti di magliette e pinze raccoglitrici e al termine della pulizia è in programma un buffet.

Maurizio Munda