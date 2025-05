Torna Danza in fiera con oltre 700 ballerini

Sarà un weekend all’insegna della danza quello previsto sabato e domenica 1 giugno a Imm-CarraraFiere. Riparte la ’Danza in Fiera’, con una serie di competizioni pensate in occasione del ’Trofeo di Coppa Italia’, organizzato dal Comitato regionale della Federazione italiana danza sportiva e sport musicali che arriverà a Carrarafiere.

Nel padiglione C della fiera saranno allestite al centro una grandissima pista e una bellissima scenografia, con 500 posti a sedere con annessi alcuni spazi stand con abiti, scarpe, foto e infine una zona ristoro della fiera, che garantirà il servizio alle persone presenti. Entrando nello specifico, la gara vedrà, nella giornata di sabato, le performance a cui prenderanno parte circa 700 atleti dai 9 ai 70 anni nelle rispettive categorie di appartenenza, con gare di ballo che spazieranno dallo stile latino americano: samba, cha chacha, rumba, paso doble e jive, al più classico ed elegante stile standard con valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox, e quickstep. I giudici qualificati, per ogni categoria dell’evento, designeranno il vincitore assoluto della competizione.

Il ’Trofeo Coppa Italia’ si svolgerà a partire dalle 9 in un ambiente elegante alla presenza dei migliori ballerini della giornata. Il pubblico e i competitori potranno accedere al padiglione C dal parcheggio del piazzale A riservato, da Viale Galilei 133 per poi godersi al meglio lo spettacolo in pista. "Sarà un grande appuntamento per il nostro Comitato Toscano - spiega il presidente Antonino Vallone - che sta portando molte iscrizioni alle gare. Carrarafiere ormai è una tappa fissa per questi grandi eventi. Voglio ringraziare di cuore i partecipanti alla gara, i miei collaboratori,l’ amministratore e direzione della fiera e tutti gli appassionati che si daranno appuntamento per il prossimo weekend. Adesso non ci rimane che dare il via alle danze". Anche il Coni di Massa-Carrara, nelle parole del delegato provinciale Vittorio Cucurnia, ha espresso soddisfazione per la presenza della Tappa di Coppa Italia di danza, sottolineando l’importanza dei numerosi eventi sportivi sul territorio provinciale e promuovendo a pieni voti la funzione dei padiglioni di CarraraFiere. Per chi fosse interessato all’iscrizione alle gare, la mail di riferimento è [email protected] , mentre il biglietto per gli spettatori che vogliono assistere, è di 10 euro, con i bambini sotto i 10 anni che potranno entrare gratuitamente.