’Carrara est’ blindata. Stop al pagamento per la sosta in centro

CARRARA

Da martedì 3 giugno stop al pagamento della sosta in centro. La decisione è stata annunciata dall’assessore Elena Guadagni, intervenuta nella commissione Mobilità e traffico del presidente Augusto Castelli per illustrare le principali novità della viabilità in centro città in seguito ai numerosi cantieri che si sono avviati in queste settimane.

Il provvedimento, dopo essere stato deliberato dalla giunta comunale, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025. La scelta dell’amministrazione va incontro alle richieste che da tempo residenti e commercianti avevano fatto, in risposta soprattutto a quelli che saranno i probabili disagi dei prossimi cantieri in città. Le novità coinvolgeranno tutte le strade attualmente interessate dal pagamento della sosta, con l’eccezione però di alcune piazze e strade, che sono: piazza Matteotti, piazza II Giugno, piazzale Colombarotto, piazza Sacco e Vanzetti, infine il tratto di via del Cavatore compreso tra piazza Sacco e Vanzetti e via Bruno Conti. Nei prossimi mesi la città sarà chiamata a importanti lavori di restyling, che riguarderanno in particolare il rifacimento dei marciapiedi di Carrara Est e, a breve, anche di Carrara Ovest, il completo rifacimento di via Verdi e poi ancora i cantieri per l’adeguamento idraulico di Canal del Rio, senza dimenticare i lavori previsti a palazzo Rosso e a palazzo Pisani.

"Tra bando delle Periferie e Pnrr sono numerosi i lavori che sono già partiti o stanno per partire in città – ha ricordato l’assessore Guadagni -. Tutti questi interventi ci restituiranno una volta conclusi una città più bella e più sicura, ma inevitabilmente porteranno con sé alcuni disagi per residenti, lavoratori, visitatori e commercianti durante l’esecuzione dei cantieri.

Come amministrazione comunale siamo ben consci delle difficoltà e per questo da tempo stiamo lavorando per cercare di ridurre al minimo queste difficoltà, con soluzioni come la sospensione del pagamento della sosta. Da questo provvedimento restano escluse alcune piazze e strade e, in futuro, potremmo decidere di intervenire ulteriormente andando ad individuare zone a disco orario per favorire una maggiore rotazione degli stalli e una fruibilità dei posteggi". Oltre alla sospensione del pagamento della sosta, la giunta ha già stanziato, per ridurre i disagi in centro città, 110mila euro che serviranno a coprire agevolazioni sulla Tari per le utenze non domestiche, artigianali e commerciali in concomitanza dei lavori per l’adeguamento di Canal del Rio.

Infine è prevista una riduzione del 30 per cento sulla tariffa per le occupazioni di aree esterne e spazi pubblici di attività commerciali ed artigianali del centro città. Le agevolazioni sulla Tari saranno inserite in bolletta. Per quanto riguarda lo sconto sul suolo pubblico, tutti i concessionari che ne vorranno usufruire, dovranno presentare domanda nel periodo tra il giorno di inizio dei lavori e il 30esimo giorno successivo alla data di fine cantiere.