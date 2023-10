Il latte materno arriva all’asilo nido. Un progetto per aiutare le mamme

Un incontro fra ostetriche, mamme, papà, bambini e operatrici comunali ha aperto la Settimana mondiale dell’allattamento all’asilo nido comunale di Pontremoli. Dover conciliare il rientro al lavoro con l’allattamento è stato il tema dell’incontro informativo condotto da Daria Darchi, Clara Cavellini e Francesca Musetti, le ostetriche del consultorio di Pontremoli. Una preziosa occasione di confronto sul nuovo percorso Unicef che prevede l’allattamento anche negli asili nido. "Nell’ambito del processo di certificazione della nostra provincia come Comunità Unicef amica delle bambine e dei bambini, l’Asl Toscana nord ovest e il Comune di Pontremoli hanno avviato una collaborazione formativa per spiegare la procedura di trasporto, conservazione e somministrazione del latte negli asili nido" spiega Elisa Bruschi, referente Asl del progetto per la provincia di Massa Carrara.

"Il progetto prevede due procedure, messe a punto dell’Ausl: una per la gestione e la somministrazione del latte materno, portato da casa dalle madri stesse, e una con le indicazioni per la ricostituzione in sicurezza della cosiddetta ‘formula’ (nel caso i bimbi siano nutriti con metodi differenti) – aggiunge Bruschi –. L’Ausl si occuperà anche della formazione di maestre e famiglie, con l’illustrazione delle normative in merito alla madre lavoratrice, per promuovere l’allattamento materno nella ripresa del lavoro e una corretta alimentazione del bambino da 0 a 3 anni. Il nostro obiettivo è estendere questa procedura a tutti gli asili nido della provincia".

La Settimana mondiale dell’allattamento, è un’iniziativa lanciata dall’Alleanza mondiale per gli interventi a favore dell’allattamento, un’alleanza globale di individui, reti e organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini dell’Oms e dell’Unicef. L’Asl Toscana nord ovest si impegna a promuovere, sostenere e proteggere l’allattamento anche integrando, in stretta sinergia ospedale-territorio, servizi di sostegno e supporto alle madri e alle loro famiglie, anche attraverso l’adesione ai percorsi Baby Friendly di Unicef.

Il prossimo appuntamento è domani allle 15, all’auditorium dell’ospedale “Apuane” di Massa: un incontro per le famiglie dei bambini del “Mini Club Scooby” dell’Opa e per tutta la popolazione, sul rientro al lavoro, l’inserimento di cibi solidi nell’alimentazione del bambino, con dimostrazione di disostruzione delle vie aeree. Sempre domani alle 15:30, alla biblioteca di Carrara incontro sulla promozione della lettura ad alta voce in epoca perinatale e confronto con le famiglie. Sabato, per tutta la mattina, al consultorio familiare di Avenza, open day con mostra fotografica e, alle 10, incontro aperto al pubblico sulle manovre di disostruzione delle vie aeree. Al consultorio di Massa Centro presentazione del progetto ICARE, con la partecipazione delle associazioni di accoglienza migranti e con le associazioni di comunità immigrate della provincia.