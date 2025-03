Il grande “abbraccio” degli alunni dell’asilo La Salle agli anziani ospiti della Rsa

Gli alunni della scuola dell’infanzia La Salle anche quest’anno hanno voluto far sentire la loro vicinanza agli ospiti della Rsa Ezio Pelù. Sono andati a far loro visita da loro e condiviso qualche momento di festa all’interno del ‘Progetto Abbraccio’.

A dicembre, per le festività natalizie, gli alunni sono stati accolti con affetto e amore nella residenza per anziani, creando un’atmosfera magica, intonando canti, esibendosi in balli e intonando poesie. E il giorno di giovedì grasso, accompagnati dalle maestre, i bambini hanno nuovamente “fatto irruzione” nella struttura, coinvolgendo tutti con la loro voglia di festeggiare il Carnevale.

I piccoli hanno prima dato vita ad una coloratissima sfilata in maschera che ha riempito di sorrisi e di allegria l’intera residenza. Poi hanno recitato alcune poesie ispirate alle maschere del Carnevale e donato ai “nonnini” un simpatico pagliaccio realizzato a scuola con strisce di carta colorata e materiali da riciclo. Gli ospiti del Pelù hanno fatto un dono ad ogni bambino.

La collaborazione si è potuta realizzare grazie alla sensibilità della scuola che pone sempre la solidarietà e l’attenzione verso chi ha più bisogno come punti caratterizzanti dell’offerta formativa e grazie alla disponibilità della direzione della Rsa.