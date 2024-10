Il Galà Pucciniano apre la stagione. Si alza il sipario del teatro Guglielmi con l’omaggio al grande maestro

Sarà il Gala Lirico Pucciniano a inaugurare sabato, la stagione 2024-25 del Teatro Guglielmi. L’evento, fuori abbonamento, è l’omaggio di Massa a Giacomo Puccini a 100 anni dalla scomparsa. Un grande concerto che ha come protagonisti l’Orchestra del Festival Puccini, musicisti interpreti riconosciuti per il repertorio pucciniano, e i solisti Marina Medici, soprano, Irene Celle, soprano, Hayk Vardanyan tenore, Sergio Bologna, baritono, guidati dalla bacchetta del maestro Silvia Gasperini, musicista che vanta un’esperienza decennale di collaborazione con i più grandi direttori d’orchestra italiani e con il Festival Puccini di Torre del Lago nel ruolo di direttore musicale di palcoscenico e di docente dei maestri collaboratori presso la Puccini Festival Academy.

"Sono felice di inaugurare la stagione del Guglielmi con un evento di tale prestigio – ha detto il sindaco Francesco Persiani – che rende omaggio a uno dei più grandi compositori della storia: Giacomo Puccini, un maestro senza tempo. Le celebrazioni per il centenario dalla sua scomparsa rappresentano un’occasione unica per la nostra città di unirsi al tributo internazionale verso un genio musicale che ha lasciato un segno indelebile nella cultura mondiale. Il Gala Pucciniano, organizzato in collaborazione con la Fondazione Festival Pucciniano, non è solo un momento di grande valore artistico e culturale, ma anche un simbolo della forte sinergia tra le nostre istituzioni e la volontà di promuovere e valorizzare l’eccellenza musicale. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, in particolare all’Orchestra del Festival Puccini e agli straordinari artisti che ci accompagneranno in questo emozionante viaggio musicale attraverso le opere immortali di Puccini". Sarà un percorso all’ascolto delle più celebri arie del repertorio pucciniano interpretate dagli artisti del Festival Puccini tratte dalle opere Manon Lescaut, La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Gianni Schicchi e Suor Angelica. I biglietti sono in vendita da oggi a sabato in orario 9-12.30 e 15.30-21 alla biglietteria del teatro.

Il concerto rientra nel cartellone della stagione teatrale organizzata dal Comune in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Cinzia Bertilorenzi. Il prossimo appuntamento sarà da venerdì 1 a domenica 3 novembre con Arturo Brachetti in ’Cabaret-the musical’. Il 9 e 10 novembre è il turno di Maddalena Crippa e Maximilian Nisi in ’Un sogno a Istanbul’. Dal 22 al 24 novembre sbarca Virginia Raffaele con ’Samusà’. Il 30 novembre e il 1 dicembre Arturo Cirillo presenta ’Don Giovanni’. Dal 6 all’8 dicembre una prima nazionale: Nancy Brilli presenta "L’ebreo" di Gianni Clementi con allestimento e prove a Massa per un settimana davvero intensa. Il 17 e 18 dicembre ecco Stefano Fresi in ’Dioggene’ di Giacomo Battiato. A concluone del 2024, il 20 dicembre, torna la musica con ’La Toscanini Next’, uno spettacolo tra danza, recitazione e canto. Poi la stagione proseguirà nel nuovo anno con altri spettacoli, e protagonisti, di sicuro interesse.