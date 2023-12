Il film sul palcoscenico ’Perfetti sconosciuti’. Su il sipario agli Animosi

Al teatro degli Animosi va in scena ‘Perfetti sconosciuti’ di Paolo Genovese. Il doppio appuntamento con il nuovo spettacolo del cartellone promosso da Comune di Carrara e Fondazione Toscana spettacolo è per giovedì (abbonamento A) e venerdì (abbonamento B) alle 21. Paolo Genovese debutta come regista teatrale portando in scena l’adattamento del suo film ‘Perfetti sconosciuti’ del 2016. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere ‘Perfetti sconosciuti’. È la storia di Eva e Rocco, sposati da anni ma in crisi, che decidono di organizzare una cena a casa loro, invitando alcuni loro amici di vecchia data. Durante la stessa serata c’è un’eclissi lunare, il cui principio coincide con l’inizio della cena. A tavola, il gruppo si ritrova a discutere di una coppia di amici comuni che si è recentemente separata dopo che la moglie ha scoperto sul cellulare del marito i messaggi che quest’ultimo si scambiava con l’amante. In scena Dino Abbrescia, Alice Bertini, Marco Bonini, Paolo Calabresi, Massimo De Lorenzo, Lorenza Indovina, Valeria Solarino.

Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi è nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare? Durante una cena, un gruppo di amici decide di fare un gioco della verità, mettendo i cellulari sul tavolo e condividendo, così, messaggi e telefonate, ma condividendo anche i propri segreti più profondi. Lo spettacolo è una produzione ‘Nuovo Teatro’ diretta da Marco Balsamo - Fondazione Teatro della Toscana Lotus Production. Per la prevendita la biglietteria del teatro degli Animosi sarà aperta oggi dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 18,30, mentre nelle giornate di spettacolo dalle 10 alle 12,30 e dalle 18 alle 21. Prezzi dei biglietti: platea e palchi centrali (22 euro, ridotto 20), palchi laterali (16 euro, ridotto 14), loggione (12 euro e 11 ridotto). I biglietti si possono acquistare a prezzo intero anche su Vivaticket. Per informazioni contattare l’ufficio cultura allo 0585 64.14.19, oppure il teatro degli Animosi in piazza De Andrè a Carrara allo 0585 64.13.17 nei giorni di apertura della biglietteria.