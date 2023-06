Il Falcone Maltese parla apuano La barca ha le cucine firmate dall’eleganza di Cs Arreda

di Francesco Marinello

Il Maltese Falcon è tornato ed è pronto a risplendere nuovamente sulle rotte delle crociere extra lusso di tutto il mondo. Lo farà anche grazie all’ingegno e all’opera di Cs Arreda che ha partecipato alla riqualificazione del super yacht attuando un restyling completo della cucina. La nota ditta di arredamento si contraddistingue nel nostro territorio come un’eccellenza riguardo la progettazione e l’allestimento di esercizi alimentari come bar, ristoranti, pasticcerie e laboratori e anche in questa esperienza in campo nautico hanno dato prova di grande creatività, progettualità ed estetica. Dalla demolizione della cucina anni 90 all’allestimento della nuova: Claudio Sodini e il suo team hanno seguito tutti i passaggi creando uno spazio tecnologicamente avanzato con l’utilizzo di materiali e attrezzature di primissima qualità che garantiscono funzionalità e tutti i tipi di cottura possibili.

L’innovazione tecnica e creativa di Cs Arreda si può notare anche nella nuova zona cocktail e colazioni, interamente riqualificata con un arredamento elegante e confortevole. Il Maltese Falcon ha segnato una rivoluzione nella tecnologia della navigazione a vela grazie al sistema Falcon Rig che gli ha permesso di solcare i mari di tutto il mondo con sicurezza e maestosità, raggiungendo anche i 25 nodi di velocità. Fu costruito nei cantieri della Perini Navi per il magnate californiano Tom Perkins, amministratore della Hewlett Packard Computers. Questa meraviglia galleggiante, che può ospitare 19 passeggeri, ha vinto numerosi premi per il suo innovativo design e per la tecnica di rotazione degli alberi che seguono fluidamente la direzione del vento e dai prossimi giorni inizierà nuovamente a fare il giro del mondo.

"Lavorare su questa storica barca - spiega il progettista di Cs Arreda Michele Sodini - è stata un’esperienza unica e particolarmente interessante. I nostri punti di forza sono i dettagli e il lavoro su misura e quello che da sempre ci contraddistingue è il nostro processo creativo che parte dal progetto e si conclude con la realizzazione. Abbiamo collaborato con persone umanamente e professionalmente eccezionali e ci porteremo per sempre dietro questa esperienza che sono sicuro ci aiuterà a sviluppare ancor di più la nostra creatività per il futuro". C’è anche un po’ di Carrara dunque nello storico Maltese grazie a Cs Arreda, ambasciatrice di stile, eleganza e professionalità dai prossimi giorni anche in mare aperto.