Il dottor Nicola Orlandi di Carrara riceve riconoscimenti per il suo lavoro come facilitatore digitale

Congratulazioni al dottor Nicola Orlandi, 27 anni di Carrara, già operatore di servizio civile digitale nella qualifica di ’facilitatore digitale’ al Comune di Luni, Casa della Salute di Sarzana e Spiaggia attrezzata per disabili di Marinella. "Grazie all’articolo apparso su La Nazione – spiega – l’utenza è aumentata ancora più. Mi sono visto recapitare dalla segreteria del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale una mail con le congratulazioni scritte. Si è aggiunta una telefonata da parte di un segretario della presidenza del Consiglio dei Ministri per conto del Ministro Abodi e del Capo Dipartimento per esprimermi la totale fiducia e stima nel lavoro svolto nonché un forte incitamento ad andare avanti. Sono poi stato protagonista di un servizio Rai regionale Liguria e lo stesso giorno dell’intervista radiofonica del TG Rai stesso. Tra tante interviste, su Radio Elle Lunigiana ho annunciato l’elezione a delegato regionale degli operatori volontari per la Regione Liguria. Inoltre, dopo la formazione specifica erogata su Repubblica Digitale a cura del Dipartimento per la transizione digitale ho conseguito tutti e 7 gli attestati previsti: 5 del DigComp, 1 sul Contesto della PA e facilitazione digitale e 1 su Soft Skill. Grazie a questi attestati posso sostenere un esame facoltativo complesso che mi darà la possibilità di essere iscritto in un apposito albo di persone idonee certificate. Avrà valenza internazionale". Infine "sono stato chiamato nell’ufficio del sindaco in Comune a Luni per la consegna dell’attestato di merito dal sindaco Silvestri".