“Il design incontra il colore“ nella mostra di Piero Scandura

Si inaugura domani alle 17,30 a palazzo Binelli a Carrara la personale "Animare la scena. Il design incontra il colore" di Piero Scandura. In mostra sono esposte una trentina di opere, di grandi e medie dimensioni a tecnica mista e olio, realizzate dall’artista negli ultimi sei anni. Duplice è la lettura del filo conduttore di Animare la scena, da una parte troviamo la forma data dall’oggetto di design, dall’altra troviamo lo spazio pittorico. E così ogni lavoro è dedicato a una particolare forma di arredamento e design: le sedute; dalla semplice sedia, alle poltrone, dai divani alle chaise-longue. E anche se è l’oggetto ad essere sempre predominante, non si può però affermare che lo spazio, fatto di linee e colori, passi in secondo piano o sia solo una scenografia. Gli spazi sono infatti ampi e colorati, estremamente colorati, talvolta spogli a volte accompagnati da tavoli bassi o altri oggetti di arredamento. Animare la scena vuole essere un elogio allo sfondo, a quello che di solito è in secondo piano. La scelta delle sedute appartiene invece all’approccio personale dell’artista, risponde all’interesse verso la progettazione, e trova radici nel percorso di formazione di Scandura. Altro elemento in cui sarà proiettato immediatamente il visitatore è l’uso del colore: toni caldi che si alternano a colori freddi e acidi, accostamenti che enfatizzano il contrasto. Piero Scandura vive e lavora a Fosdinovo. Pittore, grafico e disegnatore collabora con vari enti e aziende. Ha esposto in diversi spazi d’arte in Italia e in Europa (galleria Lacke &Farben di Berlino, galleria Rouge Garance di Monteferrand, Museo della Carta di Pescia, galleria Turelli di Montecatini, Barbara Paci art Gallery di Pietrasanta, Palazzo Ducale di Massa). Animare la scena/Il design incontra il colore, sarà visitabile a palazzo Binelli in via Verdi 7 a Carrara fino al 5 maggio con i seguenti orari, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17,30; sabato dalle 17 alle 19. La mostra, promossa dal Rotary Club Carrara e Massa con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara e del Comune di Carrara, è ospitata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara.