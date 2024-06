Il depuratore sarà potenziato. Nuovi interventi al Lavello 2: acqua del mare più pulita

Massa, 23 giugno 2024 – Oltre 1,8 milioni di euro per l’ulteriore efficientamento del trattamento delle acque di pioggia eccedenti la portata dell’impianto di depurazione Lavello 2, nel comune di Massa. L’importante investimento consentirà il completo ammodernamento delle apparecchiature elettromeccaniche dell’unità dei pre-trattamenti, nonché il rifacimento e l’adeguamento dell’impianto elettrico di parte del depuratore. L’impianto, nei mesi scorsi, era stato già interessato da interventi per il potenziamento dei trattamenti di disinfezione e trattamento delle acque di pioggia: questi ulteriori lavori in partenza andranno a implementare il funzionamento del depuratore, sia in condizioni di portata media e sia in condizioni di portata massima.

"Torniamo a investire sull’impianto di Lavello 2 – spiega il presidente di Gaia spa, Vincenzo Colle – con lavori che mirano a potenziare la capacità di gestire i picchi di portata causati da eventi meteorologici intensi, garantendo così un’efficace gestione delle acque reflue anche in condizioni di forte pioggia. L’obiettivo principale del progetto è ridurre il rischio di sovraccarichi nel sistema fognario, migliorando la capacità di trattamento e la qualità delle acque depurate". "L’intervento – aggiunge la vice presidente Michela Consigli – si basa sull’adozione di tecnologie avanzate e sostenibili per garantire il rispetto delle normative ambientali. Normative che richiedono livelli di performance sempre più elevati ai gestori, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, il territorio e anche il turismo, contribuendo alla qualità delle acque di balneazione".

"Questo importante investimento di ammodernamento al Lavello 2 – dice il sindaco Francesco Persiani – completa un ciclo di totale rinnovamento dell’impianto iniziato nel 2019. Non solo è destinato a migliorare il funzionamento dell’impianto stesso, ma costituisce il contributo che ancora mancava per la piena tutela dell’ambiente terrestre e marino. Continueremo a lavorare insieme per una Massa più bella e vivibile".

Nello specifico, si procederà inizialmente con una serie di sostituzioni di pompe, tubazioni e valvole ormai vetuste presenti nella stazione di sollevamento iniziale, per proseguire con un completo rinnovamento di tutte le griglie esistenti, sostituendole con macchinari più efficienti e performanti. Al fine di garantire una facile manutenzione e ridurre i costi operativi, saranno installate anche delle nuove paratoie. Per garantire un funzionamento efficiente sarà aggiornato sia l’impianto elettrico dell’intero comparto pretrattamenti sia l’intero sistema di controllo automatico. Particolare attenzione è stata posta, inoltre, alla gestione del refluo durante tutte le lavorazioni prevedendo una serie di apprestamenti, come motopompe e gruppi elettrogeni, per garantire il costante trattamento del liquame. Si prevede infine un intervento di ottimizzazione nella vasca di laminazione esistente per evitare la fuoriuscita di schiume durante eventi meteorici particolarmente intensi. I lavori avranno una durata di circa 4 mesi e inizie ranno dopo la conclusione delle regolari procedure di gara.