Il cortometraggio ’Nel buio’ in finale al festival Fedic con Ravioli e Centofanti

L’associazione culturale TaddeoFilm, con sede legale a Tresana, approda per la prima volta tra i finalisti dell’Italia Film Fedic, il festival Italiano organizzato da Fedic alla 75° edizione, con il suo nuovo cortometraggio “Nel Buio”, che si distingue per forza espressiva e profondità emotiva. La Fedic (Federazione Italiana dei Cineclub) è una delle realtà più longeve e autorevoli nel panorama culturale italiano. Nata nel secondo dopoguerra, da decenni promuove il cinema come forma d’arte e come strumento di espressione civile, sostenendo autori indipendenti e cineclub su tutto il territorio nazionale.

“Nel Buio”, firmato dai registi lunigianesi Fabio Ravioli e Massimiliano Centofanti, è un cortometraggio essenziale e potentemente evocativo. Attraverso lo sguardo innocente di un bambino, il film mostra un mondo attraversato da segnali di pericolo, assenze improvvise e paure sottili. Non viene mai detto chiaramente cosa stia accadendo, ma tutto – atmosfere, suoni, gesti – lascia intuire una realtà fragile, in cui il quotidiano si è incrinato. Una narrazione sospesa, in bilico tra la fiaba e la cronaca, che lascia spazio alla riflessione e al non detto.

Il cortometraggio ha già ricevuto diverse selezioni in altri concorsi nazionali alcune di queste accompagnate da una vittoria. Ravioli e Centofanti operano sotto la firma Falkor Cinematografica, realtà che li vede collaborare a progetti audiovisivi caratterizzati da coerenza stilistica, attenzione al linguaggio e forte radicamento nei temi contemporanei. Tra i membri della troupe sono presenti alcuni soci fondatori del recente Cineclub Lunigiana; gli stessi registi ricoprono il ruolo di Presidente e Vicepresidente.

L’appuntamento è per sabato a Montecatini Terme (PT) presso il Cinema Imperiale, dove verranno proiettati i cortometraggi finalisti. La premiazione è prevista per il giorno seguente, domenica sempre al Cinema Imperiale.