Il Corecom a Palazzo Ducale. Tour per scoprire le attività

Far conoscere l’attività del Corecom Toscana, il Comitato regionale per le comunicazioni: il Corecom Tour fa tappa in Provincia mercoledì alle 11 nella Sala della Resistenza del Palazzo Ducale. E’ una delle ultime tappe del tour e si svolge su iniziativa del presidente del Corecom, Marco Meacci.

Il Comitato è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazione e organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che svolge anche compiti istruttori per conto del Mise. Tra le varie attività svolte dal Corecom si ricorda Conciliaweb: è possibile rivolgersi gratuitamente per tentare di risolvere le controversie tra utenti e gestori dei servizi di telecomunicazioni (telefonia, internet, pay-tv).

Un’altra iniziativa riguarda il Patentino Digitale per studenti delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado, con il coinvolgimento delle famiglie, e agli insegnanti. In occasioni di elezioni e referendum, inoltre, spetta al comitato verificare il rispetto della “par condicio”.