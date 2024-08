Il consiglio della discordia. Pd e Mac: "Pensiamo ai cittadini". Azione: "Stop alle polemiche"

Il clima è teso e la ’querelle’ tra il consigliere del Pd Stefano Alberti e il capogruppo della Lega Filippo Frugoli lo ha reso infuocato, come si è visto e udito anche nell’ultimo consiglio comunale, dove la maggioranza (senza il centrosinistra che ha abbandonato l’aula) ha approvato una mozione di FdI per chiedere le dimissioni di Alberti e poi a sua volta ha abbandonato l’aula quando le opposizioni si preparavano a discutere le varie interpellanze presentate. Un comportamento stigmatizzato dalla consigliera del Polo Progressista, unica sempre presente in aula. Pd e ’Massa è un’altra cosa’ hanno spiegato il ritiro della loro mozione e la decisione di abbandonare l’aula per "dare precedenza al dibattito sulle problematiche della città – ha detto Enzo Romolo Ricci a nome di Pd e Mac–. Abbiamo constatato che l’argomento di discussione non riguardava il ripristino dell’agibilità democratica dell’assise comunale e l’invito all’uso della dovuta gentilezza nella dialettica politica, ma si voleva entrare nel merito di singoli accadimenti e specifici protagonisti (il caso Alberti-Frugoli, ndr), seguendo ricostruzioni di parte. Noi non partecipiamo all’emissione di giudizi che spettano ad altre istituzioni e che non hanno specificità per l’interesse della città. Abbiamo chiesto che le mozioni non venissero anticipate proprio per affrontare le problematiche della cittadinanza tramite le interpellanze presentate, che meritano dignità e rispetto perchè rappresentano le istanze dei cittadini. Anche in questo la maggioranza ha interferito, rendendo inefficaci questi strumenti di democrazia facendo mancare il numero legale". Ricci ha espresso la speranza che il Consiglio comunale possa tornare a concentrarsi sulle questioni realmente rilevanti per la comunità.

Sulla questione interviene anche Azione tramite il segretario Alfredo Camera, nonchè consigliere comunale, che intende mettere la parola fine alle polemiche. Camera infatti lancia un appello a tutti i partiti e consiglieri affinché "si torni a lavorare in modo costruttivo e collaborativo nell’interesse della comunità massese. L’ultima seduta del consiglio ha messo la parola fine a uno spiacevole episodio attraverso l’approvazione della risoluzione condivisa che condanna ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, ed esprimendo solidarietà al consigliere Frugoli, condannando il gesto del consigliere Alberti". Azione rimarca ancora che, "sebbene sia importante condannare ogni forma di violenza e sostenere la trasparenza nel dibattito politico, è altrettanto fondamentale evitare di cadere in polemiche che non contribuiscono al benessere della nostra comunità. Il nostro obiettivo primario deve essere quello di lavorare insieme per affrontare i problemi reali che riguardano i cittadini di Massa".