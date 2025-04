Il Comune corre ai ripari. Sogna un nuovo palazzetto

L’amministrazione comunale cerca almeno 5mila metri quadrati per costruire un nuovo Palazzetto dello Sport. Una struttura che non costi più di cinque milioni di euro e che si trovi a Marina di Carrara. Nello specifico il Comune cerca un immobile situato nella striscia di territorio compresa tra il mare e l’autostrada. L’altro requisito è che l’edificio dovrà essere facilmente accessibile. Per realizzarlo saranno utilizzati i 4 milioni di euro messi a disposizione dalla Regione per realizzare nuovi spazi sportivi a Carrara. Per trovare lo stabile giusto è stato pubblicato un avviso di interesse, rivolto a tutti quei privati che vogliono vendere un immobile con le caratteristiche idonee a diventare un Palazzetto dello Sport.

Le proposte di acquisto corredate di tutta documentazione richiesta dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 19 maggio all’ufficio protocollo del Comune di Carrara. Gli stabili che rispondono ai criteri richiesti saranno svelati lunedì 26 maggio alle 10 nella sala di Rappresentanza di palazzo civico, il giorno prestabilito per l’apertura delle richieste depositate all’ufficio protocollo. L’acquisizione però impone di privilegiare edifici già esistenti, dunque non terreni vuoti, di cui sia possibile il riuso e una nuova destinazione urbanistica compatibile, consentendo un risparmio nell’utilizzo del suolo. Tra i requisiti necessari alla vendita dello stabile è tassativo che sia libero da persone e cose, e che non vi siano ipoteche al momento del trasferimento della proprietà al Comune.

Dovrà inoltre essere costituito da un edificio con un’area esterna o interna sufficiente a realizzare un parcheggio che rispetti la normativa Coni: ogni 50 posti auto almeno uno stallo per sportivo. Il futuro Palazzetto dello Sport dovrà avere una superficie di almeno 5mila metri quadrati, che serviranno a realizzare un impianto sportivo in grado di accogliere attività sportive come pallacanestro, pallavolo, tennis da tavolo ed altre specialità.

"Premesso che tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale vi è la valorizzazione dell’attività sportiva attraverso l’ammodernamento o la realizzazione di nuovi spazi dove poter esercitare sia l’attività sportiva amatoriale sia l’attività agonistica – si legge nella determina del settore Lavori pubblici che approva la manifestazione di interesse –. Considerato che negli ultimi anni è aumentato sia il numero delle società e associazioni sportive operanti sul territorio, e conseguentemente, la richiesta di nuovi spazi ove svolgere attività sportive sia agonistiche sia dilettantistiche, e che il Comune di Carrara non ha strutture idonee sufficienti a soddisfare tali richieste, il Comune di Carrara al fine di ottenere il contributo regionale intende tempestivamente attivare una procedura ad evidenza pubblica per acquisire un immobile avente caratteristiche tali da poter essere destinato a Palazzetto dello Sport".

Alessandra Poggi