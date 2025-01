Il Comune ’ammonito’. La Corte dei conti mette in mora e chiede chiarimenti sui bilanci

La Corte dei conti tira le orecchie al Comune e chiede un’analisi di bilancio più accurata e trasparente. Una messa in mora a cui l’amministrazione dallo scorso aprile non sembra aver mai risposto. La questione riguarda il contenzioso con la ex società Adanti, che costruì il secondo lotto della Strada dei marmi e che portò il Comune in tribunale. L’amministrazione potrebbe dover versare 54 milioni richiesti dalla società in liquidazione che ha chiesto il pagamento di maggiori oneri. Da qui la Corte dei conti in una delibera rileva che il Comune non avrebbe fornito precisazioni utili riguardo a osservazioni sull’esercizio degli anni 2017, 2018 e 2019. E’ dell’aprile dello scorso anno una deliberazione della suprema corte contabile in cui si sottolinea che "il Comune non ha fornito precisazioni sulla Progetto Carrara e questo si estende anche alle altre due società partecipate, la Imm e il Regina Elena il cui esame evidenziava criticità".

In sostanza si rileva che l’ente dovrà procedere a un’attenta e puntuale analisi ricognitiva dei rapporti debito credito con ognuno di essi per valutarne la sostenibilità in termini di bilancio e porre le determinazioni più prudenti per le finanze comunali, individuando adeguate soluzioni a tutela del bilancio. L’esame dei rendiconti degli esercizi del 2017, 2018, 2019 – si legge nel documento – si è concluso, per ciascuno degli esercizi, con diverse irregolarità che danno luogo a pronuncia specifica di accertamento".

Già lo scorso aprile la Corte dei conti ha dato mandato all’amministrazione in merito alla erronea rappresentazione del risultato di amministrazione degli esercizi 2017, 2018 e 2019 "di adottare attraverso una delibera consiliare interventi per la corretta rappresentazione dei dati di rendiconto per quegli anni per la Progetto Carrara e in ultima analisi anche per tutti gli enti derivati di cui il Comune non ha fornito un bilancio sufficientemente trasparenti e a garanzia della sostenibilità, anche in relazione alla eventuale copertura di spese effettuata con quote di avanzo non correttamente accertate al termine degli esercizi qui esaminati".