Il colonnello Marella va a Lecce: "Sempre a disposizione della città"

Dopo sei anni al comando della compagnia carabinieri di Carrara, il tenente colonnello Cristiano Marella lascia la città per andare a ricoprire un altro prestigioso incarico. Andrà a dirigere il nucleo investigativo di Lecce, e sarà sostituito dal tenente colonnello Roberto Ghiorzi che a sua volta lascia il comando della compagnia carabinieri di Pontremoli. Marella era arrivato a Carrara nel 2018 con il grado di maggiore. Ieri la sindaca Serena Arrighi lo ha invitato in Comune per ringraziarlo a nome dell’intera città per "il grande lavoro svolto al servizio di Carrara e dei carrarini". "Il tenente colonnello Cristiano Marella ha lasciato il comando della compagnia carabinieri - ha scritto la prima ciitadina -. Prima della suapartenza l’ho incontrato per ringraziarlo per quanto ha fatto per la nostra comunità durante questi anni, dimostrando sempre grandi capacità professionali assieme a straordinarie qualità umane". Marella ha 49 anni ed è originario di Gioia del Colle. Sposato e padre di due figli, è laureato in Scienze politiche. Ha frequentato diversi corsi di alta formazione giuridica e professionale legati all’ambito delle scienze penalistiche e criminologiche e dell’antropologia criminale. Ha iniziato la sua carriera militare nel 1996, frequentando il primo corso biennale per il ruolo ispettori dell’Arma dei carabinieri. Alle tante attestazioni di stima arrivate al tenente colonello Cristiano Marella, si aggiungono quelle Lorenzo Baruzzo, responsabile regionale del dipartimento ‘difesa’ di Fratelli d’Italia. "Carrara perde un apprezzato e valido comandante, ma anche un uomo dalle grandi doti personali e morali". Alle note di dispiacere per il distacco anche quella della nostra redazione che nel tenente colonnello, a cui formuliamo i più sinceri auguri di una brillante carriera, ha sempre trovato una valida e competente collaborazione.