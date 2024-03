Il circolo Leonardo ringrazia il dottor Antonelli per le sue ’missioni’

Un pubblico attestato di gratitudine da parte del circolo Leonardo, angolo artistico culturale di Borgo del Ponte. Barbara Molinari (nella foto), socia fondatrice, consigliera del direttivo del circolo Leonardo, e organizzatrice dell’evento di beneficenza a favore di Emergenza Sorrisi Onlus, desidera ringraziare il dottor Stefano Antonelli, medico anestesista e rianimatore presso l’Opa di Massa della Fondazione Monasterio e volontario di questa associazione onlus internazionale che compie missioni per curare e salvare i bambini dei Paesi del terzo e del quarto mondo e dei Paesi in guerra. Nell’evento di solidarietà al dottor Antonelli è stato assegnato il Premio Leonardo 2023 per la grande sensibilità e l’impegno umanitario in favore dei bisognosi. Barbara Molinari, inoltre, ringrazia tutti gli artisti che hanno dato il loro contributo alla serata: Alessandra Berti, Antonella Ianuale, Beatrice Sparavelli, Roberta Pisani, Gianfranco Bontempi, Leandro Brilla, Virginia Pescioli nonché tutte le persone che hanno dato il loro generoso contributo la sera dell’evento stesso senza dimenticare le colleghe di ’Leonardo’, Sara Tognini e Lucia Baria. Nell’attestato, oltre a elogi e ringraziamenti al circolo, si legge che il contributo ricevuto al ’Leonardo’ è stato destinato in favore dei bambini che saranno operati nella prossima missione in Burkina Faso in programma dal 7 al 14 aprile.