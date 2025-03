Il Circolo filatelico e numismatico fa 50 anni

Il Circolo filatelico e numismatico massese festeggia quest’anno il cinquantesimo anniversario di fondazione. Il sodalizio, uno dei più antichi in Toscana e l’unico rimasto in provincia, fu infatti creato nel 1975 per iniziativa di un ristretto numero di appassionati di collezionismo, alcuni tuttora presenti fra i soci. Nello stesso anno nacquero le Giornate filateliche e numismatiche massesi, convegno che inizialmente si svolse a Palazzo Ducale, quindi nel salone sottostante la chiesa di San Sebastiano, al Centro giovanile San Carlo Borromeo di via Marina Vecchia conosciuto come Csi e ormai da tempo nella grande palestra dell’ex colonia Comasca di via Ronchi a Marina di Massa, ridotto da due a una sola giornata di svolgimento per ragioni organizzative. Anche le sedi del circolo sono cambiate nel corso di questo primo mezzo secolo: agli inizi in via Cavour, poi sul retro del liceo classico Pellegrino Rossi, infine da qualche anno in un locale del complesso Ronchi 2000 di via Stradella.

Il presidente Roberto Manzuoli e il vice Pierluigi Esposito, raccogliendo l’idea nata fra i soci, hanno deciso di celebrare l’anniversario della fondazione facendo coniare due medaglie commemorative, una in argento e l’altra in bronzo, entrambe con la figura tradizionale del Battì che appare nella carta intestata e nella tessera sociale del circolo. Ne è stato ordinato un numero tale da soddisfare le richieste dei soci e da averne ancora disponibili per gli interessati. Intanto è confermata per sabato 5 luglio l’edizione 2025 della Giornata filatelica e numismatica massese, sempre all’ex colonia Comasca.