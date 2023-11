"Il centrosinistra è la nostra casa". Lorenzini al vertice regionale del Pri

Moreno Lorenzini riconfermato alla guida regionale del Partito repubblicano italiano. La conferma al congresso regionale di Vecchiano, dove sono stati eletti gli organi regionali del partito. Il nuovo direttivo ha riconfermato Lorenzini (nella foto), che a Carrara è assessore all’Urbanistica, Pnrr e Ambiente, alla guida del Pri nella delicata fase che porterà alle elezioni europee del 2024 e alle regionali del 2025. Nella mozione congressuale votata dal Pri è arrivato forte e chiaro il messaggio di collocazione nell’area di centro sinistra nella quale si pone il segretario. "Il congresso di Pisa di tre anni fa ha dato inizio ad un nuovo percorso per i repubblicani della Toscana – ha detto Lorenzini – e il congresso di Vecchiano darà lo slancio e un’organizzazione moderna al partito, attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali sostenuti da iniziative che sviluppino temi come sanità, cultura, transizione ecologica, infrastrutture, transizione digitale.. Oggi il centrosinistra è la casa per tutti i repubblicani, non c’è bisogno di creare un terzo polo perché c’è il Pri". "Guardiamo ad una area riformista e laica che affronti le nuove attività produttive – aggiungono dal Pri – e assicurare occupazione, all’interno di una politica industriale, fondata su sostenibilità, tecnologie avanzate e welfare".