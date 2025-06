Il centro pronto per C/Art. Due sere di cena all’aperto

Torna il festival artistico e della creatività ma in occasione della seconda edizione la manifestazione raddoppia. ‘C’Art creativi in dialogo’ si svolgerà venerdì 25 e sabato 26 luglio in via Carriona e nei quartieri del Baluardo, Cafaggio e Grazzano. In programma performance artistiche, workshop creativi, dimostrazioni di lavorazioni artigianali, installazioni creative e altro.

E anche per quest’anno non poteva mancare la Carrareccia, la suggestiva cena lungo via Carriona che metterà a tavola sotto le stelle centinaia di persone in uno scenario davvero unico. "Come amministrazione e settore cultura abbiamo lavorato con impegno perché il Festival C/Art, visto il successo della sua prima edizione, si potesse svolgere su due giorni e con tante connessioni in più in termini di patrocini, sponsorizzazioni e naturalmente presenza di artisti a rappresentare i diversi cluster della rete Unesco – dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi -. La Carrareccia si bisserà su due sere e C/Art sarà occasione di confronto tra diversi creativi che portano in questi quartieri identitari lungo la via Carriona, le loro esperienze sia dalle città nazionali e internazionali della rete Unesco, sia dal nostro territorio. Un dialogo dunque contemporaneo, aperto e su più linguaggi dove, tra stand, esposizioni, esibizioni, performance e installazioni la creatività ci racconta come umanità e sostenibilità siano motori contro l’omologazione, l’indifferenza e l’appiattimento culturale".

"C/Art incarna la mission delle città creative Unesco: mettere in dialogo gli artisti e creare connessioni tra le comunità alle quali appartengono – aggiunge Maura Crudeli, focal point di Carrara città creativa Unesco -. Fare parte di questo network è una grande opportunità, una risorsa che ci permette di sviluppare progetti durante tutto l’anno. Sono da poco tornati a Carrara i quattro artisti che hanno partecipato a Hangozhou, in Cina, a uno scambio tra città creative Unesco e presto altri due partiranno per Manises, in Spagna. Allo stesso modo due artisti spagnoli saranno nostri ospiti durante C/Art e con loro anche tanti altri in rappresentanza di altre città creative, italiane e internazionali. Proprio di questo parleremo a Parigi alla conferenza annuale delle città creative Unesco. Sarà un’occasione per illustrare le nostre buone pratiche".