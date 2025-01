Il castello dimenticato: "Moneta fuori da ’Limes’. L’assessore chiarisca"

La Pro loco Fossola Moneta interviene per esprimere il proprio disappunto per la mancata adesione del Comune al progetto Limes, quello volto a valorizzare siti archeologici, castelli e fortificazioni storiche tra Levante ligure e Alta Toscana. Un progetto finanziato dal Ministero del Turismo con 203.130 euro, e di cui il Comune della Spezia è capofila.

"Con estremo stupore e disappunto vediamo che si conferma, in quanto non smentita, la notizia della mancata adesione del Comune di Carrara al progetto Limes per il rifacimento del Castello di Moneta – scrivono dalla Pro loco –. La faccenda stride se si tiene conto dell’affidamento dell’incarico dato poco tempo fa all’architetto Tinfena per fare una rivisitazione del progetto di recupero già a suo tempo dallo stesso elaborato, se poi non ci affacciamo sui fondi messi a disposizione".

Limes coinvolge 66 comuni tra Liguria e Toscana e si propone di promuove la cooperazione tra i comuni della provincia della Spezia, della Lunigina, della Garfagnana e dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, aree storicamente legate da scambi culturali e vie di comunicazione tra mare e montagna. La missione è rafforzare l’attrattività turistica dell’area, creando una destinazione integrata che valorizzi la diversità del territorio, dai paesaggi marini alle montagne e ai borghi storici.

"Altra amarezza è data dal decidere in modo esclusivista, senza offrire una possibilità collaborativa quale quella della Pro loco Fossola Moneta, che insieme a Italia Nostra sezione apuo-lunense e al gruppo ‘Salviamo il Castello di Moneta’ – proseguono da Pro – loco –, si sono prodigate negli ultimi anni per riaccendere un faro su un importante attrazione culturale, ma anche enologica della nostra città, promuovendo anche sull’onda dell’entusiasmo del ‘Cammino di Aronte’ attività tendenti anche a promuovere una attenzione verso Moneta e Fossola".

"Siamo certi che l’assessore Lara Benfatto saprà dare una corretta spiegazione – concludono dalla Pro Loco Fossola Moneta –. Sarà utile promuovere un incontro con le associazioni del territorio interessate, al fine di chiedere di poter essere un gruppo consultivo che possa interagire d’ora in poi con l’amministrazione, affinché certe prese di posizione della pubblica amministrazione non sviliscano più l’impegno volontario di tante persone".