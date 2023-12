Il cardiologo Sergio Berti primo medico a diventare ’cavaliere crociato’

Il prossimo Cavaliere Crociato del Sacro Romano Impero sarà il cardiologo interventista dell’Opa, Sergio Berti. L’investitura ufficiale è prevista domani nella Sala degli Specchi a Palazzo Ducale, con cerimonia solenne organizzata dall’associazione Ducato di Massa, dalle 9.30 alle 11.30. E’ la prima volta che viene scelto un medico, con un curriculum importante, al punto "che può essere considerato a ragione un nostro concittadino che ha contribuito a rendere importante il nostro territorio nel mondo". Il consiglio direttivo dell’associazione, nell’indicare il dottor Berti, considera questo un gesto doveroso verso i medici del nostro territorio che, in particolare nel periodo del Covid ma non solo, hanno dimostrato uno spirito di abnegazione e altruismo unico. La cerimonia sarà trasmessa in streaming sul sito dell’associazione all’indirizzo www.quintanacybea.com.