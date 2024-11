’Il canto di Dafne’. Un premio letterario per le pari opportunità. Ospiti da tutto il mondo

Tutto è pronto per il premio letterario ’Il canto di Dafne’, in programma sabato alle 15 alla Camera di commercio. L’incontro che rientra nelle manifestazioni contro la violenza sulle donne ha registrato un’alta qualità degli elaborati in gara.

"Per questa edizione – commenta Marina Pratici, presidente del premio – attendiamo illustri personalità da tutto il mondo, dall’Ungheria e dal Messico. Siamo onorati di premiare eccellenze internazionali così come eccellenze del territorio. Obiettivo del premio è quello di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne". La cerimonia sarà animata da artisti del territorio: Alessandra Berti, Gabriele Boni, Adele Casotti, Claudio Galazzo, Gianni Guastini, Filippo Papa, Beatrice Sparavelli, Sara Chiara Strenta in arte Mary Anne oltre alle danze storiche ’La Riverenza’ dell’associazione Antica Massa Cybea. La giuria è composta da: Marina Pratici, Jacqueline Monica Magi; presidenti onorari: Giacomo Bugliani, Giovanni Ronzoni, Bruno Scapini. Presidenti internazionali: Patrice Avella , Joan Josep Barcelo; direzione segreteria: Gaia Greco; direzione artistica: Claudia Casadei, Elisabetta Petrolati. La giuria: Gianfranco Bontempi; Adriana De Carvalho Masi; Dinos Koubatis; Lorenzo Masi; Stefano Massetani; Mauro Montacchiesi; Anna Montella. Vediamo i premi prestigiosi assegnati: alla carriera Angioletta Masiero, Massimo Massa, Daniela Tagliafico; premio eccellenze nazionali: eccellenza regia e arte attoriale: Marco Balocchi, Alessandra Berti; musica: Lino Blandizzi; Adele Casotti; del territorio: Alice Conti; arte marmo: Francesca Dell’Amico, Marmotour. Per le danze storiche Antica Massa Cybea; giornalismo: Angela Maria Fruzzetti; musica: Gianni Guastini; editoria: Edizioni Il Foglio; traduzione: Claudia Piccinno. Premio eccellenze internazionali: Valeria Bilt, Juan Tomás Frutos, Beatriz Saavedra Gastellum, Abdul Hadi Sadoun, Arjan Kallco, Fernando Valverde. Premio realtà associativa: Ciesart, Union Mundial de Poetas por la paz y la libertad. Conferimento incarico presidente esecutivo premio intercontinentale di Arte letteraria ‘Le Nove muse ‘ 2025: Alessandra Landi. Ma vediamo adesso i vincitori di questa fortunata edizione: nella poesia inedita sezione A ’L’alloro’ vincono primo Pietro Catalano, secondo Marcello Remia, terzo ex aequo Daniela Conforti, Tiziana Piro. Sezione narrativa inedita ’La cetra’: primo Fabrizio Meini, secondo Riccardo Tonon, terzo ex aequo Simona Conte, Lucia Lo Bianco. Per la sezione poesia edita ’Le Ninfe’: Francesco Terrone, Elisabetta Biondi, ex aequo Franca Donà, Giuseppe Giannotti. Sezione narrativa edita e saggistica ’Le Muse’: Michele Manna, Alessandro Maurizi, ex aequo Giuseppe Petrarca, Antonio Pettinato, Enrico Vignati. Sezione E per dire no alla violenza sulle donne in memoria di Anna Maria Marino: Saman Adhami, Alessandra Cerretti, ex aequo Fabio Carlini, Franca Dumano.

Domenica, offerta dall’ organizzazione del premio è prevista la conferenza itinerante dedicata alla scoperta del centro storico di Carrara con gli studenti del corso turistico ’Einaudi’ dell‘Istituto Barsanti, accompagnati da Davide Lambruschi. Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.concorsiletterari.net/rassegna-stampa/verbale-ufficiale-di-giuria-premio-internazionale-di-arte-letteraria-il-canto-di-dafne.