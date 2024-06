Il ‘Canale Lunense’ apre la presa d’acqua nel Magra a Stadano

La settimana della bonifica e dell’irrigazione organizzata dal Consorzio Canale Lunense si è conclusa in Lunigiana con l’attesa apertura della presa dell’acqua lungo il fiume Magra a Stadano. Molti partecipanti alla giornata mirata a sensibilizzare il pubblico sull’importanza della gestione sostenibile delle risorse idriche e della bonifica dei territori, oltre a presentare la struttura centenaria di presa del Canale Lunense tra archeologia e innovazione idraulica. Il presidente del Consorzio Francesca Tonelli e il direttore Corrado Cozzani, che hanno avuto modo di spiegare l’attività irrigua e di bonifica dell’ente in un comprensorio di undici comuni e due regioni. La settimana della bonifica e dell’irrigazione si è confermata un appuntamento importante per sensibilizzare sulle pratiche virtuose nella gestione delle risorse idriche.