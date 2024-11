Il calendario inclusivo. Sindaci e ragazzi disabili davanti all’obiettivo. Al via il tour nei borghi

Ieri mattina, a Licciana Nardi, la prima tappa lunigianese del tour di presentazione del calendario Don Camillo e l’onorevole Peppone. Seguiranno sabato prossimo Tresana e quello successivo Pontremoli. Presto anche Bagnone e Villafranca. L’iniziativa, ideata dall’Associazione ’Gli Amici di Elsa’ e realizzata con le fotografie di Massimo Pasquali, è frutto della collaborazione con 12 sindaci ed altrettanti parroci dei Comuni delle provincie di Massa Carrara e La Spezia. Gli scatti riproducono la saga di Guareschi presa a prestito per rappresentare la forza della collaborazione, di cui i due leggendari protagonisti hanno dato prova con la loro sana rivalità. Nella sala di rappresentanza del Comune, la presidente Milena Bondielli ha ripercorso la storia dell’associazione che da 17 anni si occupa di disabilità. "Da qualche tempo ci stiamo interessando ai disabili ultra diciottenni perché bisogna essere sinceri, dopo i 18 anni le Asl, i Comuni, lo Stato si occupano meno di loro, come se i ragazzi guarissero". Un progetto sperimentale denominato ’Essere liberi’ è stato avviato di recente dall’Associazione in collaborazione con Anna Minelli del Centro Barontini di Sarzana: "In una stanza messa gratuitamente a disposizione – spiega la Bondielli – i ragazzi possono fare cinque ore di riabilitazione alla settimana completamente gratuite".

Ogni martedì dalle 14 alle 19 si fa logopedia, pet-teraphy, yoga, danza e musicoterapia. "Io vedo i ragazzi migliorare – commenta – li vedo star bene così come le loro famiglie, che vengono sempre coinvolte". L’obiettivo è estendere la collaborazione a più Comuni e parrocchie possibili: "Una stanza si trova – auspica la Bondielli – si può trovare, ne sono convinta. I ragazzi avrebbero così la certezza di fare un percorso mirato, almeno una volta alla settimana, seguiti da professionisti attenti ai risultati". E la disponibilità è subito arrivata sia dal sindaco che dal parroco di Licciana. "Stiamo aspettando l’ultimazione dei lavori a Palazzo Reali che ospita diversi spazi e ben potrebbe prestarsi, anche in aderenza allo spirito della donazione fatta dai proprietari per finalità sociali" ha annunciato Renzo Martelloni che in foto con Don Tommaso Forni e i due ragazzi speciali, Francesco e Jessica, sono i protagonisti del mese di aprile 2025.

"E’ importante la collaborazione tra tutti i soggetti istituzionali di un territorio – ha dichiarato Don Tommaso – e tra me ed il sindaco non è mai mancata: trovando l’accordo sugli argomenti da sviluppare, si riescono ad ottenere dei grossi risultati".

Per Pasquali: "E’ stata un’esperienza molto divertente e gratificante visto poi il risultato".

Michela Carlotti