Il bus non passa. Si attiva la preside

Studenti all‘uscita da scuola lasciati a piedi dall‘autobus di Autolinee Toscane che da Bagnone doveva riportarli a Pontremoli. E‘ accaduto mercoledì, poco dopo le 13. Il buco nel servizio sarebbe stato provocato da un guasto del mezzo che l‘azienda non è stata in grado di sostituire. Diventati un incubo quotidiano insopportabile e nessuno si è preoccupato di avvertire la segreteria dell‘Istituto scolastico Pacinotti Belmesseri. Per fortuna il problema è stato risolto dalla preside Lucia Baracchini avvertita dalla madre di uno studente: sono state messi a disposizione due mezzi dell‘Istituto che hanno provveduto a effettuare il trasporto degli studenti appiedati. I genitori hanno ingraziato via social la preside e il personale: "Si sono resi protagonisti di un concreto gesto di vicinanza nei confronti delle famiglie di alcuni ragazzi che al termine delle lezioni sono stati letteralmente lasciati a piedi". L‘azienda di solito motiva con le frequenti avarie meccaniche a veicoli datati, rassicurando che coi nuovi mezzi stop agli inconvenienti. Purtroppo invece i disagi continuano.