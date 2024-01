Il borgo di Spicciano ora ha il suo parcheggio

Ora ha il suo parcheggio il borgo di Spicciano, paese Fivizzano attraversato dalla Via del Volto Santo. Sono infatti terminati i lavori per la costruzione dell’area di sosta, l’unica esistente nella frazione fivizzanese. "C’era assoluta necessità di costruire un parcheggio per le auto dei residenti – spiega il sindaco Giannetti – . Spicciano è un borgo che si sta ripopolando e abbiamo investito 60mila euro". Il parcheggio è stato costruito di fronte alla chiesa dopo l’acquisto del terreno dalla Curia con trattative portate avanti dal vicesindaco Poleschi e dal consigliere Ricciardi con l’allora economo don Guido Ceci e dal parroco don Claudio Fresoli. "Da mezzo secolo Spicciano attendeva questo parcheggio ma le promesse restavano sempre inevase – sottolinea il consigliere Claudio Ricciardi – . Oggi qui vivono 40 persone, con 8 bambini, costrette a lasciare le auto lungo la strada non certo ampia. E d’estate le presenze aumentano molto. L’anno scorso la comunità ha restaurato una maestà sulla Via del Volto Santo".

Roberto Oligeri