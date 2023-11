Il bar “L’Incontro” alla Zecca passa alla famiglia cinese Dai

Nuova gestione per il bar ‘L’incontro’ di via Meucci: al professor Aladino Landi subentra infatti la famiglia cinese Dai, in Italia dal 1980. "Sono felice che questa famiglia si prenda cura del locale – commenta Aladino Landi, che ha passato la mano dopo 35 anni di attività –. I nuovi gestori daranno continuità al lavoro da noi svolto con passione e il bar “L’Incontro” resterà come sempre un luogo di riferimento non solo per il popoloso quartiere della Zecca ma per l’intera città, come è sempre stato". Sorride Ng Suchin. "Sarà un locale aperto ai giovani – dice – con apertivi e colazioni, ampi spazi per incontri, iniziative culturali e conferenze. Manteniamo tutto quello che è stato fino ad oggi".

Suchin ha alle spalle un’esperienza di ristoratrice e barista, avendo già gestito un locale a Marina di Carrara. Il marito è invece impegnato nell’import-export del marmo. "Abbiamo preso questo locale – spiega – per mio figlio Marcello. Desiderava un’attività e questo posto ci è piaciuto tantissimo, tanto che lo abbiamo scelto anche per viverci". E dietro il bancone, Marcello accoglie con gentilezza i clienti che cui già ha familiarizzato. “L’incontro” dunque prosegue mantenendo gli orari di sempre: è aperto dalle 5.30 del mattino fino alle 21 di sera, anche la domenica. Al momento, nella prima fase iniziale, sarà presente anche Landi, docente di educazione artistica e vicepreside alle scuole medie Malaspina, che riaggancerà poi il filo con il mondo dell’arte e della cultura, dedicandosi ai suoi progetti senza limiti di tempo.

Angela Maria Fruzzetti