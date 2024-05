I volti del Premio Centurione. Scrittori, fotografi e disegnatori. La kermesse celebra tutte le arti

Scrittori ma anche fotografi e disegnatori. Domenica alla 16,30, in Sala delle Muse, ad Aulla, la terza edizione del Premio Centurione, dedicato a scrittori e artisti della Lunigiana storica. Il Premio si avvale del patrocinio della Regione e del Comune di Aulla, è stato ideato dalla Pro Loco ‘Città di Aulla’ e realizzato insieme a Culturalmente Toscana e dintorni, Cenacolo internazionale di arti e di lettere Le Nove Muse e Ciesart. A presiedere il premio Marco Profili, presidente Pro Loco Città di Aulla che presenterà la manifestazione. Con lui Silvia Porta responsabile di segreteria, Marina Pratici presidente di giuria, Gaia Greco, vice presidente di giuria. Porteranno i saluti il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il sindaco Roberto Valettini e la delegata alla cultura Maria Grazia Tortoriello. Si comincerà col premio Centurione ‘La Lunigiana in un click’ assegnato a Federico Palermitano e Lunigiana world; il premio ‘Lunigiana in musica’ a Luigi Fabbri, meglio conosciuto come Bugelli, menestrello della Lunigiana; premio ‘L’immagine nei fumetti’ a Martina Fontanini, originaria di Canova, specializzata in disegno digitale, illustrazione e lettering; tre persone premiate per ’Scrittori di Lunigiana’, sono Sandro Santini, Angela Maria Fruzzetti, Carlo Francini. Il premio ‘Narrativa per ragazzi’ a Alessandra Cerretti’, laureata in lingue che ama scrivere e tradurre libri per bambini, il premio ‘Dante e la Lunigiana’ a Giovanni Cittadini, commercialista e fondatore del Comitato castello di Giovagallo luogo dantesco; ‘L’arte nei pennelli’ a Raffaella Angeli, giovane pittrice di Albiano Magra. Il premio ‘Byron e la Lunigiana’ andrà al Premio Lord Byron, Porto Venere e Golfo dei poeti; il ‘Premio alla carriera’ a Daniela Tagliafico, giornalista dal 1982, che si è occupata di politica estera e interna per la redazione del TG1. E un premio in memoria del giornalista Gianluca Uberti al Corriere Apuano. Nel pomeriggio spazi musicali col tenore Edoardo Francesconi, il baritono Davide Rocca, il pianista Roberto Mingarini, che proporranno brani dell’opera, musica sacra e canzoni napoletane, il poeta Francesco Fedele proporrà brevi contributi. Infine chef Rolando Paganini proporrà il dolce Centurione di sua creazione: ingredienti e sapori antichi da degustare con la China Clementi di Fivizzano.

Monica Leoncini