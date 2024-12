I valori dello sport. Ansmes ’confermata’: "Siamo in crescita"

E’ nata nel 2021, lo scopo è la realizzazione di iniziative che aiutino i giovani a recepire e divulgare il valore etico, educativo e sociale dello sport, con la cerimonia annuale ha già premiato molte figure dello sport locale e adesso ha rinnovato il consiglio direttivo per il quadriennio olimpico 2025-2025. E’ l’Ansmes (l’Associazione Nazionale delle Stelle, Palme e Collari al merito sportivo del Coni e del CIP) di Massa e Carrara. Riconfermato il consiglio uscente: al vertice il presidente Marco Lavaggi (tennistavolo), il suo vice Francesco Bajni (stella argento, sport invernali) e il consigliere Ernesto Lunardini (stella bronzo, atletica leggera), mentre entrano Carlo Bigli (stella bronzo della Pallacanestro Audax) e Andrea Speroni (stella bronzo). Ansmes ringrazia il consigliere uscente Giancarlo Betti per "la preziosissima, continua, fattiva e indispensabile attività svolta in questo quadriennio a favore dell’associazione". Soddisfazione è espressa da Lavaggi per l’operato del primo quadriennio di attività: "siamo in crescita sia a livello locale che nazionale, con un incremento dei soci iscritti e con una sempre maggiore presenza sul territorio – ha detto il presidente sottolineando il valore e il significato di stelle, palme e collari come alta benemerenza morale - per realizzare iniziative che aiutino i giovani a comprendere e divulgare i valori etici dello sport". Per Lavaggi è stata anche l’occasione per fare un bilancio dell’attività svolta con tre eventi annuali sui temi "Sport e giovani: ritorno al gioco" nel 2022; "Sport e famiglia: una sinergia vincente" nel 2023; "Sport linguaggio universale: inclusione e multi etnicità" nel 2024. Di rilievo i campioni dello sport intervenuti: Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, i figli di Artemio Franchi, Samuele Ceccarelli, i fratelli Luca e Alessio Arrighi. Numerosi i premi assegnati nelle quattro sezioni (alla società, al tecnico, al dirigente, alla carriera): Tiro a Segno di Fossola, Giuseppe Mannella, Mauri Bertacchini, Emilio Cucurnia, la Polisportiva Pontremolese. Guglielmo Vatteroni, Claudio Volpi, Giuseppe Borzoni, Antonio Fiorani, la Pallacanestro Audax, Piero Fiori, Mauro Fantoni.

Maurizio Munda