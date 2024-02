I tesori di Zoran Grindberg in mostra al Mudac

Il Comune di Carrara e il Mudac presentano Zoran Grinberg (nella foto). Celebrazioni, la seconda mostra nella Project Room, spazio ideato nel progetto Carrara Città Creativa Unesco. Da oggi alle 17 al 5 maggio Zoran Grinberg esporrà una selezione di sculture inedite in marmo e pietra realizzate negli ultimi anni. "La mia vocazione per la scultura in marmo nasce da un piacere primordiale, simile a quello del gioco nell’infanzia – dichiara Zoran Grinberg –. I gesti e le sensazioni sono piacevoli, la mente è stimolata dalla magia di ‘dare forma’. Poi subentra il mestiere, la volontà di domare le tecniche, i mezzi espressivi, di avere per quanto possibile un vasto vocabolario plastico. Il mio procedere è lento, meticoloso. Spesso introduco una dimensione ornamentale, l’intento di compiacere l’occhio e di esaltare la bellezza naturale dei materiali e delle forme, anche nelle mie opere più drammatiche".

"Questa mostra di Zoran Grinberg, uno dei primi fondatori di Studi Aperti – dice l’assessore alla Cultura Gea Dazzi – segna un punto di connessione tra la realtà dei laboratori artistici di Carrara e il nostro museo di Arte contemporanea, a dimostrare ancora una volta come nella nostra città, rispetto all’arte contemporanea, non possa esserci una distinzione netta tra aree di musealizzazione e spazi laboratoriali. Carrara deve essere un laboratorio permanente di esperienze artistiche intorno al lapideo e non solo". Zoran Grinberg nasce a Parigi nel 1968 e trascorre l’infanzia tra Parigi e Belgrado. Nel 1998 approda a Carrara.