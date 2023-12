‘I solisti di Mozart‘ aprono la stagione del Quartieri

Il teatro ‘Quartieri’ di Bagnone riapre le sue porte con una stagione ricca di spettacoli da non perdere. Si comincia domani con l’appuntamento dedicato alla musica. ‘Note dinamiche’, il titolo del progetto a cura di Fondazione Toscana spettacolo che propone ’I solisti di Mozart’, produzione Orchestra giovanile Toscana. Il progetto sinfonico nasce dalla proposta di valorizzare sei talentuosi strumentisti, in modo che possano esibirsi in veste solistica in due sinfonie concertanti. Il programma è caratterizzato da una grande varietà dal punto di vista dell’abbinamento di diversi colori strumentali nelle pagine di musica presentate.

Il cartellone della stagione teatrale del “Quartieri” continua lunedì 8 gennaio poponendo lo spettacolo ‘Mettici la mano’ di Maurizio De Giovanni, con Antonio Milo, Adriano Falivene, Elisabetta Mirra e la regia di Alessandro D’Alatri. Lo spettacolo è ambientato nella primavera del 1943, a Napoli. Una tarda mattinata di sole, in cui la gente di un quartiere popolare tenta faticosamente di trovare una parvenza di vita normale, viene squarciata dalle sirene: arrivano gli aerei alleati, c’è il pericolo di un nuovo devastante bombardamento. La scena è un vano interrato in tufo, uno scantinato che fa da rifugio improvvisato per proteggersi dalla morte che viene dal cielo. E’ qui che si ritrova una strana compagnia, riunita dalla necessità di riparo.